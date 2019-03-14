В сырьевой империи осталось нефти всего на 39 триллионов рублей

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Так, стоимость всех запасов нефти в России оценивается в 39,6 трлн рублей (в натуральном выражении — 9,04 млрд тонн), стоимость газа — в 11,3 трлн рублей (или 14,47 трлн куб. м). Стоимость запасов коксующегося угля оценивается почти в 2 трлн рублей, железной руды — в 808 млрд рублей, алмазов — в 505 млрд рублей, золота — в 480 млрд рублей.

По оценкам минприроды, совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов оценивается в 55,2 трлн рублей на конец 2017 года — это 60% ВВП за тот год.

Для сравнения, по данным британской BP (статистический ежегодник–2018), доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд т, природного газа — 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 т.

От редакции: Какая империя, такая и статистика. Если СССР экспортировал незначительную часть добываемой нефти, сейчас, когда экономика Трубы является бюджетообразующей - РФ экспортирует больше половины. Паразитарная экономика требует, однако, всё же понимания перспектив. Что там, впереди? Или всё будет в духе "стабильности": пока всю нефть не распродадим, будет мало-мальски цивилизованный капитализм, а как закончится нефть и стране станет не на что жить - сразу каннибализм?

Так цифры вам скажут лучше любых митингов, куда катится Россия при Путине, и куда она в союзе с другими республиками шла, будучи в составе СССР. Коммунизм означал развитие индустрии и уменьшение сырьевого сектора - капитализм, наоборот, довёл сырьевой сектор до бюджетообразующего уровня, а индустрию свёл к минимуму.

РФ продаёт за границу 54% добываемой нефти, 31% угля, 29% природного газа, 24% железной руды, СССР продавал 19% нефти, 4% угля, 10% газа, 13% руды. 62,5% доходов РФ от экспорта составляет экспорт нефти, газа, угля и железной руды, еще 18% составляют нефтепродукты (явно не 95-98-й бензин). Увеличение отношения экспорта к объему производства составляет нефть - 2,84 раза, уголь - 7,75 раза, газ - 2,9 раза, руды - 1,84 раза. Что наглядно показывает превращение РФ в сырьевой придаток развитых стран.

Итогом развала СССР и "реформ" стало уничтожение производства продукции группы "А" (средства производства), без которой невозможно, не привлекая иностранцев, осуществлять наращивание производства любой другой продукции в существенных объемах (строительство новых предприятий, перевооружение существующих и т.п.).

Став сырьевым придатком КНР, Турции, Евросоюза, РФ сама подписала себе смертный приговор в не таком уж далёком будущем. При власти силовигархии, присосавшейся к ресурсам России - у народа РФ нет будущего, каким бы пиаром не заслоняли "питерские" реалии экономической деградации...

А ведь это именно ненавистный правящей "питерской сволочи большевик Сталин на 19-м съезде ВКП(б)-КПСС говорил, что будущее социализма, то есть социального прогресса - лежит в области производства средств производства (той самой группы "А").

Вторая социалистическая революция таким образом становится единственным выходом из сценария: "прожрём всю нефть, потом друг друга жрать начнём."

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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