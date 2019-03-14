Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У справедроссов снова появился кошелёк не хуже Бабакова, но теперь православно-монархический

Опубликовано 14.03.2019 в разделе комментариев 1

реакция госдура справедроссы
У справедроссов снова появился кошелёк не хуже Бабакова, но теперь православно-монархический

Бизнесмен Константин Малофеев, возглавляющий холдинг "Царьград", вступил в партию "Справедливая Россия", сообщает в среду газета "Коммерсант". 

Президиум центрального совета партии принял Малофеева 12 марта. По словам партийцев, Малофеев объяснил свое решение вступить в "Справедливую Россию" тем, что ему "всегда были близки идеи справедливости". 

По данным "Ъ", партия проведет 21 апреля внеплановый съезд, на котором могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение "с патриотическими партиями", а сам Малофеев может быть назначен заместителем председателя новой структуры. Лидером партии останется Сергей Миронов. 

"Коммерсант" напоминает, что Малофеев получил широкую известность во время конфликта в Донбассе. ГУ МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении российского предпринимателя по подозрению в создании вооруженных формирований.

- Мало кто помнит, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - из чего и для чего создавалась "СР", поэтому и упрёки в её адрес звучат как-то некомпетентно, что ли. Партию делали как некий альтернативный центр притяжения левых и патриотических сил - чтобы обессилить КПРФ, которая к 2005-му году показала, что ещё в состоянии аккумулировать и направлять (правда, не туда) протестные массы. "СР" делали "из того, что было" - и не менее нынешнего Малофеева реакционная, православно-самодержавная (потому что Рогозин лидерствовал) "Родина" стала основой для "СР", к ней добавили "Партию жизни" Миронова, ну и в общем, получили возглавляемую другом Путина (а тогда все отрасли стали возглавлять его друзья) легальную социал-демократическую партию. Нет, в ней конечно встречались вменяемые левые - Олег Шеин, Илья Пономарёв или тот же тонкий интеллектуал Левченко. Но они всегда составляли отчаянное меньшинство. А вот такие идеологически блёклые "кошельки", как Константин Бабаков, имевший на Украине бизнесА и возле них имевший на подработках российских пиарщиков вроде Олега Бондаренко, - эти господа были для партии гораздо важнее убеждений и последовательной собственной политики. Кстати, Бабаков из "Родины" перешёл в наследство "СР", но долго там не просуществовал, а вскоре и Евромайдан грянул - и ни бабок, ни Бабакова... А Малофеев, хоть и антикоммунист, но с баблом и своими СМИ - для лево-запутинской партии вполне полезен, "Русской весны" информационный спонсор, опять же...  



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Арата Горбатый написал 14.03.2019 11:39
Очень хорошо! С такими предводителями и спонсорами эта фейковая, опереточная партия скорее свалится в политический отстойник. Где ей, по чести сказать, самое и место.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.4)
Постмодернизм, новый реализм (ч.4)
14.03.2019
Почему в сериалах "мочат" сталинских чекистов?
Почему в сериалах "мочат" сталинских чекистов?
14.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В домах для переселенцев по реновации обнаружились кухни без окон (0)
Грудинин может стать депутатом от КПРФ вместо Жореса Алферова (0)
Воровство и мошенничество в России стало основным деловым промыслом (0)
У справедроссов снова появился кошелёк не хуже Бабакова, но теперь православно-монархический (1)
В сырьевой империи осталось нефти всего на 39 триллионов рублей (4)
Государство придумало содержать одних нищих за счет других (9)
Почему в сериалах "мочат" сталинских чекистов? (1)
Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций в мире (3)
Россию признали главным источником дезинформации в Европе (5)
Совфед одобрил закон о штрафах и арестах за оскорбление власти (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Государство придумало содержать одних нищих за счет других
Максим Калашников Максим Калашников: Расслабиться и уважать? Нет, протестовать!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: О каком государстве может идти речь?
Дарья Митина Дарья Митина: Поражает воображение
Максим Калашников Максим Калашников: Почему в сериалах мочат сталинских чекистов?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss