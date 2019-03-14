У справедроссов снова появился кошелёк не хуже Бабакова, но теперь православно-монархический

Бизнесмен Константин Малофеев, возглавляющий холдинг "Царьград", вступил в партию "Справедливая Россия", сообщает в среду газета "Коммерсант".

Президиум центрального совета партии принял Малофеева 12 марта. По словам партийцев, Малофеев объяснил свое решение вступить в "Справедливую Россию" тем, что ему "всегда были близки идеи справедливости".

По данным "Ъ", партия проведет 21 апреля внеплановый съезд, на котором могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение "с патриотическими партиями", а сам Малофеев может быть назначен заместителем председателя новой структуры. Лидером партии останется Сергей Миронов.

"Коммерсант" напоминает, что Малофеев получил широкую известность во время конфликта в Донбассе. ГУ МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении российского предпринимателя по подозрению в создании вооруженных формирований.

- Мало кто помнит, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - из чего и для чего создавалась "СР", поэтому и упрёки в её адрес звучат как-то некомпетентно, что ли. Партию делали как некий альтернативный центр притяжения левых и патриотических сил - чтобы обессилить КПРФ, которая к 2005-му году показала, что ещё в состоянии аккумулировать и направлять (правда, не туда) протестные массы. "СР" делали "из того, что было" - и не менее нынешнего Малофеева реакционная, православно-самодержавная (потому что Рогозин лидерствовал) "Родина" стала основой для "СР", к ней добавили "Партию жизни" Миронова, ну и в общем, получили возглавляемую другом Путина (а тогда все отрасли стали возглавлять его друзья) легальную социал-демократическую партию. Нет, в ней конечно встречались вменяемые левые - Олег Шеин, Илья Пономарёв или тот же тонкий интеллектуал Левченко. Но они всегда составляли отчаянное меньшинство. А вот такие идеологически блёклые "кошельки", как Константин Бабаков, имевший на Украине бизнесА и возле них имевший на подработках российских пиарщиков вроде Олега Бондаренко, - эти господа были для партии гораздо важнее убеждений и последовательной собственной политики. Кстати, Бабаков из "Родины" перешёл в наследство "СР", но долго там не просуществовал, а вскоре и Евромайдан грянул - и ни бабок, ни Бабакова... А Малофеев, хоть и антикоммунист, но с баблом и своими СМИ - для лево-запутинской партии вполне полезен, "Русской весны" информационный спонсор, опять же...