Воровство и мошенничество в России стало основным деловым промыслом, на этом построена наша рыночная экономика, наш капитализм. Кроме мелких шулеров, которые разводят на деньги пенсионеров, на этом искусстве, даже не слишком замысловатом, замешано благополучие нашей элиты. Вот, например, в тендерах на госзакупки, или производство каких-то важных работ, часто оказывается всего один заявитель. Ничего удивительного, что этот счастливчик оказывается из числа приближенных к власти. Победитель, в кавычках, выставляет заоблачные цены, и казна их принимает. Разве это не прямой грабеж государства.

Наши предприниматели добывают прибыль не за счет разработки новых технологий, конкурентной продукции, а за счет повышения эксплуатации работника. У нас оплата за труд в стоимости продукции, примерно 25 процентов, а в развитых странах (например, в Германии, Франции) – около 60 процентов. Разве это не обворовывания нашего работника. Чтобы не платить налоги, деловая элита выгребает капитал из России, работают через офшорные компании.

Около 40 процентов работодателей платят работникам в конвертах серую заплату. Это удар, прежде всего, по пенсионному бюджету. Государство не слишком обращает на это внимание. Чтобы сократить дефицит пенсионного фонда, нашли другой выход. Решили продлить содержания труженика в рабском стойле, повысили пенсионный возраст.

Даже, вице-премьер Ольга Голодец была удивлена уникальным нашим явлением, бедностью работающего населения. По её словам в России около 5 млн. человек работают, но при этом получают настолько маленькую зарплату, что остаются за чертой бедности.

С принятием в конце декабря 2001 года нового трудового кодекса, наш работник оказался совершенно беззащитный. Отняли главное его оружие, забастовку. Чтобы её провести, теперь нужно собрать конференцию, на которой должно присутствовать не менее двух третей коллектива, в том числе и администрация. Решение будет принято, если за забастовку проголосуют не менее половины присутствующих. Конечно, администрация приведет на конференцию зависимых от неё людей, и они дружно проголосуют против. Новые, боевые профсоюзы подрезают на корню, активистов увольняют. Власть добилась своего, забастовки в стране прекратились.

У нас миллиарды рублей задолженности по зарплате, на некоторых предприятиях работники ждут своих денег по несколько месяцев. Растут у них долги по ЖКХ, по кредитам. Возьмем, для сравнения Францию, если там задержали выплату зарплаты, а банк наложил штраф на клиента, потому что тот не смог во время заплатить проценты по кредиту, то работодателя принудят компенсировать все ваши издержки.

Кстати, если у работодателя во Франции наступили большие проблемы, дело дошло до банкротства, то и в этом случае выплата зарплаты за отработанное время остается обязательной. Все наёмные сотрудники автоматически застрахованы от этой неприятности.

А вот, что происходит у нас. 10 марта этого года, у Крытого рынка в Саратове прошел согласованный с администрацией митинг работников ЗАО «Саратовский завод стройматериалов». Собравшиеся держали плакаты: «Наши дети хотят есть!», «Бездействие — позиция городской и областной власти», «Трудовая инспекция, где вы?».

Уже год, как завод остановлен, о долгах по зарплате руководители молчат, коллектив обращался за помощью к президенту Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, в прокуратуру и трудовую инспекцию. Везде одни отписки. Задолженность по зарплате 200 работникам составляет 41 миллион рублей. Она не выплачивается 15 месяцев.

На очередной пресс конференции смелая журналистка спросила у Путина о размерах зарплаты у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Президент замялся. Приходится помогать президенту, зарплата у Игоря Ивановича засекречена, является чуть не основной государственной тайной, но по просочившимся в прессу данным, он получает до 58 миллионов рублей в месяц. Если раздробить эту сумму на средние российские зарплаты, денег может хватить для рабочих большого завода, целый городок может прокормить этот человек на свою зарплату. Другому хранителю наших национальных богатств, главе «Газпрома» Алексею Миллеру капает из труб ещё больше, 92 миллиона в месяц.

Раздали национальное достояние приближенным людям, а для избранных создали кормушки на базе госкомпаний, остальному населению доверили спасать страну, с него и тянут сейчас последние копейки. Вводят все новые и новые повинности.

И вот, как живут на этих нефтегазовых промыслах простые работники. На Центральной трубной базе (ЦТБ) «Сургутнефтегаза» дефектоскопист Денис Пухов требовал, чтобы увеличили требования по качеству поступаемых на базу труб. За это ему стали мстить, штрафовать по надуманным причинам, зарплата уменьшилась до предела. А у него кредит. Приходится теперь занимать у знакомых гроши, чтобы хоть как-то прокормить семью. Долги за коммуналку такие, что уже в суд на него подают. Пухов, чтобы освободиться от этой кабалы, думает даже продать квартиру. Устав от унижений, несправедливого снижения размера заработной платы, Пухов пришел в кабинет к руководителю ЦТБ, чтобы найти здесь правду. Не нашел её, она здесь, оказывается, не проживает. От досады выхватил нож, на виду у начальника изрезал себе руку выше кисти, после чего был доставлен в больницу. А какую ещё правду можно найти в этих кабинетах? Деньги нужны для зарплат Миллера, Сечина, других менеджеров, вот и увеличивают этот золотой запас за счет рядового работника.

Нужны ещё деньги, чтобы осчастливить нужных людей, стараются придать этому какую - то законность. В газпромовских документах расписано, что в 2012 – 2014 годах в Ленинградской области был построен газопровод до города Приозерска, с четырьмя газораспределительными станциями, домами для персонала и автоматизированной системой управления. Работы согласно документам приняты и выплачены за неё 1,8 миллиарда рублей. Но на проверку никакого газопровода в Приозерске не оказалось.

По телевиденью ежедневно просят зрителей, оказать материальную помощь, спасти больных детей. И в тоже время у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, в коробках нашли, лежащий мертвым грузом, миллиард рублей. А у сестры офицера полиции Дмитрия Захарченко приставы вынесли из квартиры в коробках почти 9 миллиардов рублей, которые весили полторы тонны.

Чиновники прячут, маринуют коррупционные деньги, и все это на фоне больных детей, которых показывают по телевизору и растущей в стране нищеты. Тратят их государевы слуги на килограммы ювелирных игрушек, десятки машин, квартир, которые не используют. У Хорошавина нашли коллекцию часов на 600 миллионов рублей, у бывшего губернатора Коми коллекция часов потянула на несколько миллионов долларов. Заигравшиеся, обезумившие взрослые, в своих забавах переиграли детей. Все эти деньги на игрушки для чиновников идут от недоплат за труд работникам. Эти землекопы должны добыть золото для покупки дорогих вилл, ювелирных игрушек для знати. С самого низу передают эти деньги, от одного чина к другому.

Укрепилась система, похожая транспортную - не подмажешь, не поедешь. За развития бизнеса чиновники требуют оплату проездного в виде взятки.

Вот какие у нас, негласные правила поведения для разных категорий населения. Для рабочих - терпеть и молчать. Для бизнесменов - выжимать последние соки из работника, делать откаты нужным людям. Для чиновников, собирать дань с низших по чину и говорить постоянно о патриотизме.