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Московский листок

Грудинин может стать депутатом от КПРФ вместо Жореса Алферова

Опубликовано 14.03.2019 в разделе комментариев 0

Грудинин может стать депутатом от КПРФ вместо Жореса Алферова

Гендиректор совхоза имени Ленина и экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин может стать депутатом Госдумы, получив мандат скончавшегося депутата Жореса Алферова.

"Рассматривается несколько кандидатур. У нас коллективное решение. Он (Грудинин) входит в список кандидатов", цитирует РИА Новости главу фракции КПРФ в Государственной думе Геннадия Зюганова.

Сам Грудинин отказался комментировать сообщения СМИ, что КПРФ внесла его в список претендентов на мандат Алферова.

В свою очередь газета "Коммерсант" сообщает, что помимо Грудинина на мандат также претендует экс-кандидат в мэры Москвы предприниматель Вадим Кумин.

Напомним, 26 февраля Павел Грудинин лишился статуса депутата в подмосковном Видном. Такое решение принял Совет депутатов городского поселения. За лишение Грудинина мандата проголосовали 11 депутатов из 13 присутствовавших на заседании. По данным СМИ, поводом для такого решения стало представление городской прокуратуры, которая выявила нарушения при подаче Грудининым декларации о доходах. По информации ведомства, бизнесмен не указал сведениях о владении белизским офшором Bontro LTD.

Ранее, 14 февраля 2019 года Грудинина сняли с должности главы совета депутатов подмосковного Видного.

 



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