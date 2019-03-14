В домах для переселенцев по реновации обнаружились кухни без окон

Фотография взята отсюда - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114649105249058&set=a.220646071316047&type=3&theater

На кухне есть балкон. Между балконом и кухней есть узкая балконная дверь. И все. Окна между балконом и кухней нет.

Кухню-камеру, а также позарившихся на халяву и оказавшихся в застенках засносников уже со всех сторон обсмеяли в Интернете. Настало время серьезных вопросов.

Почему между кухней и кухонным балконом сделана только узкая балконная дверь и не сделано окно? При том, что место для него есть: слева от двери более чем достаточно пространства - как раз над батареей, как это делают во всех нормальных домах, да и справа от двери место просматривается.

Более того: дом явно построен по типовому проекту. Стандартные внешние стены на кухнях типового панельного дома бывают двух видов: с дыркой для балконной двери и окна или с дыркой только для окна (если на кухне нет балкона). Чтобы построить дом, в котором на кухне есть только узкая балконная дверь и нет окна, нужно было разрабовать специальный проект.

Возникает вопрос: зачем это нужно было делать? Зачем тратить деньги на разработку специального проекта кухни худшего качества, если существуют типовые проекты кухонь лучшего качества?

У меня есть два предположения. Одно хуже другого.

Лучший вариант: в доме настолько плохо с сохранением тепла, что окно на кухне просто не позволит поддерживать в ней нормативную температуру.Посмотрите, какая убогонькая на этой кухне стоит батарея. То есть получается, что отсутствие окна – это такой варварский способ сэкономить на системе отопления.

Но есть и худший вариант. Можно предположить, что стены в этом доме настолько слабые, что дополнительного ослабления путем вырезания кусков под окна на кухнях они просто не выдержат. Что, если на кухнях этого дома сделать окна, дом рухнет.

Может быть, у вас есть другие предположения?

Тем, чьи дома вошли в реновацию, напоминаю: на данный момент домов, построенных специально для программы реновации, не существует. Все дома, в которые переселяют по реновации сейчас, были построены для других целей: либо для расселения очередников и ветхого жилья, либо как коммерческое жилье. Это плохие, некачественные дома. Но они намного лучше, чем то, что будут строить специально для программы реновации. Потому что при переселении из ветхого жилья или в рамках очереди, а уж тем более при покупке квартир за свои деньги у людей есть право выбора. В конце концов, есть право отказаться.

У переселенцев по реновации права выбора нет. И права отказаться тоже нет. Норму закона о трех квартирах на выбор Собянин давно научился обходить – эти самые три квартиры предлагаются на разных этажах одного и того же подъезда.

Дома, которые будут построены специально для переселения по реновации, будут хуже тех, что предлагают реновируемым сейчас. Намного хуже.

Самый надежный способ избежать переселения по реновации в разваливающуюся бетонную коробку между дорогами – вывести свой дом из реновации. Для этого нужно провести общее собрание собственников. Тем, кто захочет спасти свой дом из реновации, я готова оказывать всяческое содействие.

От редакции: Ну зачем же сразу думать о самом плохом?

Вполне возможно, что архитекторы подумали о настроении переселяемых москвичей, и решили, что вид из окна будет постоянно отравлять жизнь жильцам. И убрали этот вид совсем.

На стене полно места - можно купить фотообои хоть с видом Елисейских полей, хоть с пляжем где-нибудь на Лазурном берегу. Все лучше, чем каждый день за завтраком наблюдать Капотню - и аппетит пропадет, и желание жить вместе с ним.

Хотя я бы, конечно, ввел единый стандарт вида из окна. Вот такой, например.

Красиво и духоподъемно.

А.Б.