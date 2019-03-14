"Боингу" пришлось признать 737-МАХ опасным для человечества

Американская авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала временно приостановить полеты всего мирового парка Boeing 737 MAX в количестве 371 самолета, сообщается на сайте компании. Такое решение было принято после после консультации с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), авиационными властями и их клиентами по всему миру.

"Безопасность оставалась главной ценностью для Boeing с тех пор, как мы начали строить самолеты, и останется ею навсегда. Большего приоритета для нашей компании и нашей индустрии не существует", - сказал президент компании Деннис Мюленбург. При этом в Boeing по-прежнему полностью уверены в безопасности 737 MAX, отмечается в сообщении.

Из данных с сайта компании следует, что всего она поставила 376 самолетов 737 MAX при совокупном объеме заказов 5012 единиц.

В решении FAA говорится, что запрет полетов касается Boeing 737 MAX, операторами которых являются авиакомпании США или которые совершают полеты над территорией США. Запрет будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 после крушения самолетов в Эфиопии и в Индонезии, вызвав падение акций Boeing. Как отмечает Русская служба BBC, до заявления Трампа США оставались одной из последних стран, решивших продолжить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8. Чуть раньше в среду приостановить полеты Boeing 737 MAX 8 решили власти Канады.

В США самолеты Boeing 737 МАХ используют авиакомпании United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines. В общей сложности авиакомпании не менее 19 стран используют самолеты Boeing 737 МАХ.

Boeing 737 МАХ 8 разбился утром 10 марта в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Лайнер направлялся в Найроби и потерпел крушение через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа - граждане Эфиопии. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян.

Одной из возможных причин крушения могла стать особенность системы MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), которая автоматически направляет нос самолета. После крушения в октябре самолета Boeing в Индонезии выяснилось, что при полете в ручном режиме MCAS сама корректирует опасно высокие углы во время полета, опуская нос самолета. Из-за этого лайнеры могут неожиданно срываться в пике. В связи с этим в Boeing пообещали установить новое программное обеспечение на суда 737 MAX, сделав "и без того безопасный самолет еще более безопасным".

После катастрофы от эксплуатации Boeing 737 MAX 8 временно отказались Китай, Австралия, Малайзия, Оман, Турция, Сингапур, Великобритания, Франция, Германия и некоторые другие страны, а также ряд латиноамериканских и азиатских авиакомпаний.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также объявило о введении временного запрета на все полеты авиалайнеров моделей Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в воздушном пространстве Евросоюза вплоть до завершения расследования причин катастрофы.

О том, что Boeing установит новое программное обеспечение на лайнеры 737 MAX в ближайшие недели после второго крушения такого типа самолетов, сообщалось 12 марта. Обновление призвано сделать "и без того безопасный самолет еще более безопасным", говорится насайте компании.

Обновления коснутся системы MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), которая автоматически направляет нос самолета. После крушения в октябре самолета Boeing в Индонезии выяснилось, что у модификаций этого самолета есть недокументированная особенность: при полете в ручном режиме на опасно высоких углах атаки система автоматического управления MCAS сама корректирует угол, "опуская нос". В сочетании с недостоверными показаниями датчиков угла атаки и/или ошибкой пилотов эта особенность могла стать причиной крушения.

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