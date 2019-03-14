Шаманов в Ангарске оштрафовали, но не за верблюжьи жертвоприношения

Ангарская религиозная организация шаманов, которая провела обряд сожжения пяти верблюдов, заплатила штраф в размере 3 тысяч рублей. Однако не за само действо, а за то, что не оформила ветеринарные документы при перевозке животных из Бурятии в Иркутскую область. Об этом сообщил журналистам руководитель организации Артур Цыбиков, которого цитирует ТАСС.

Цыбиков уточнил, что ветеринарная служба Бурятии должна была взять анализы у верблюдов, убедиться, что животные не инфицированы, и после этого дать разрешение на транспортировку в другой регион. Однако поскольку верблюды были нужны в кратчайшие сроки, то их "срочно привезли, не предупредив ветеринарную службу".

Напомним, обряд под названием "Жэн тэнгэри яба" проводили участники Ангарской религиозной организации шаманов "Вечно синее небо", которой руководит заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. Он заявил, что ритуал проводился впервые в современной истории с целью восстановить "те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению России".

Животных умертвили под звуки шаманских бубнов, а мясо сварили в котлах и поднесли духам на костровище. В церемонии приняли участие около 500 человек. Опубликованное видео вызвало широкий общественный резонанс. "Мы результата достигли - люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее", - сказал Цыбиков. Он также сообщал, что дал в прокуратуре пояснения по поводу обряда и готов принять любое наказание.

Жертвоприношение осудили шаманы из бурятского религиозного центра "Тэнгэри". Они назвали ритуал безумием, кощунством и оскорблением божеств. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол также осудил сожжение верблюдов, отметив, что не давал разрешения на обряд. Прокуратура Ангарска не нашла в инциденте состава преступления, так как животных перед сожжением умертвили.

Напомним, 11 марта полиция города Ангарска Иркутской области вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с ритуальным сожжением верблюдов. Правоохранительные органы не усмотрели в жертвоприношении пяти животных нарушения закона, сообщает Znak.com.

Полицейские проводили проверку на основании материалов прокуратуры, которая отреагировала на появившийся 21 февраля на YouTube видеоролик о жертвоприношении и публикации в СМИ на эту тему. По итогам расследования силовики отказались возбуждать уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). "Причина - отсутствие состава преступления", - сообщил прокурор Ангарска Денис Кабатов. Он добавил, что прокуратура согласилась с решением, которое приняли полицейские.

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