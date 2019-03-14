Против российского осколка советского флота украинский - что комар слону

«Москитный флот, который демонстрирует Украина эти пять лет в виде речных малых бронированных артиллерийских катеров, с точки зрения эффективности противодействия авиационным ракетным ударам — эффективность практически нулевая», — цитирует слова Гайдука РИА «Новости».

Адмирал отметил, что киевские власти «Должны быть реалистами. РФ наполнила Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями, и авиацией, которые способны нести крылатые ракеты».

О планах по созданию «москитного флота» на Украине заявлялось много раз. Он должен был стать ударным потенциалом на море, а его основой — новые катера, разработки которых ведутся в стране.

Военно-морские силы Украины в настоящее время состоят из старых кораблей, которые медленно выходят из строя. Строительство новых судов затрудняет нехватка средств. Киев активно покупает списанные иностранные плавсредства. В сентябре 2018 года в состав украинского флота вошли два бывших катера Береговой охраны США производства 1988 года.

Возможно, по причине такой слабой вооружённости и военной грамотности, шефство над украинским осколком ЧФ взяли ещё в прошлом году британцы. Широко разшлись по СМИ слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего сентябрьского визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько, сколько существует угроза территориальной целостности Украины.

«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – заявил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.

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