Совет арашуковых одобрил запрет неуважительной к ним информации

Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и закон о высказывании неуважения по отношению к представителям власти. Об этом сообщает РИА "Новости".

За принятие "закона о фейках" проголосовали 149 сенаторов, трое выступили против, трое воздержались. Закон о неуважении поддержали 145 сенаторов, трое проголосовали против, четверо воздержались.

"Закон о фейках" вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

После обнаружения в зарегистрированном сетевом издании недостоверной информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим фейковые сведения.

Роскомнадзор на основании такого обращения незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удалить недостоверную информацию и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе. Согласно закону, редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию.

Если редакция незамедлительно не удалила недостоверные сведения, Роскомнадзор направляет операторам связи требование ограничить доступ к сетевому изданию. Если же владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проверки достоверности этого уведомления уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Другой закон вводит наказание за публикации, которые "в неприличной форме" выражают "явное неуважение" к обществу, государству, российским государственным символам, дополняя статью 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). За оскорбление власти в интернете предлагается штрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение будет назначаться штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Кроме того, Роскомнадзор будет требовать от сайтов удалить публикации с неуважением к власти в течение суток. За отказ это сделать сайтам грозит блокировка.

От редакции: Что ж, авторитет самого Совфеда, в котором время от времени вылавливают "крёстных отцов" региональных мафий - конечно же, в данном случае непререкаем. Именно они и должны решать, как нам выражаться о них и об их коллегах выше этажами (власти). Даже об Арашукове-младшем, подследственном, мы не можем сказать ничего критического по данному закону - ему, говорят, назначено там какое-то государственное пособие на время неисполнения им сенаторских функций. Страна-то без таких сенаторов сильно обеднеет - "малина" на Большой Дмитровке осиротеет...

Это был пробный маркер - Роскомнадзор, в котором тоже сравнительно недавно обнаружили "малину" Ампелонского, должен среагировать оперативно. Любопытно, что определение степени фэйковости той или иной новости берёт на себя сам этот подозрительный орган - а есть ли в нём самом эксперты? Или опять будут привлекаться некие лингвисты со стороны? Закон Клишаса сам по себе позор - впрочем, как и с пенсреформой, подписавшаяся под ним ВСЯ власть, себе же приговор и подписала. Ведь ненависть при молчании масс усиливается - классовая.

Д.Ч.

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