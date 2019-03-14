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Московский листок

Нигерия не простит свою "Зимнюю вишню" властям

Опубликовано 14.03.2019 в разделе комментариев 0

нигерия дети
Нигерия не простит свою "Зимнюю вишню" властям

Общественные протесты начались в четверг в крупнейшем городе Нигерии Лагосе близ места, где в среду около 10:00 обрушилось здание школы. Об этом сообщила нигерийская газета Punch. 

В результате трагедии погибли 20 человек, в том числе 12 детей и беременная женщина, передает ТАСС. 

По данным издания, несколько десятков человек, в основном молодежь, вышли на улицу с призывом к правительству защитить население от нечистоплотных девелоперов. "Спасите наши души от жуликов-застройщиков", - написано по-английски на одном из плакатов, с которыми африканцы вышли на улицы.

Напомним, 13 марта нигерийская пресса сообщила об обрушении трехэтажного здания в Лагосе, на верхнем этаже которого находилась школа. Местные жители утверждали, что в здании в момент трагедии находилось около 100 учеников. Однако позднее Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях штата Лагос (LASEMA) опровергло эту информацию. По словам гендиректора агентства Адешины Тямию, помещения школы просто не могли вместить такого количества детей.

В опубликованном списке пострадавших содержится 40 имен. Еще один пострадавший остается неопознанным. А 20 человек получили смертельные травмы. Впрочем, как полагают местные жители, под завалами все еще могут находиться люди. Однако спасатели объявили о завершении операции на месте трагедии и подчеркнули, что людей под обломками школы нет. 

Известно, что здание школы было признано аварийным еще в прошлом году. Однако власти медлили со сносом якобы потому, что местные жители хотели сохранить школу. После трагедии в администрации пообещали проверить прочность окрестных зданий и снести те из них, которые окажутся ненадежными. 

Нигерийский Красный Крест призвал жителей города сдать кровь для помощи пострадавшим. 

Добавим, качество строительства в Нигерии столь низкое, что обрушения зданий происходят регулярно. Так, в Лагосе за последний год произошло несколько подобных случаев. 25 февраля 2018 года рухнуло двухэтажное здание. Обошлось без жертв.

Отметим, что при аналогичном стечении обстоятельств в Кемерово менее года назад тоже проходили массовые протесты с тебованиями смены власти. Ситуация накалилась настолько, что Путин прилетел возложить букетик к стихийному мемориалу, усыпанному мягкими игрушками и цветами. Кемерово перед этим силы ФСБ и ФСО зачистили на несколько кварталов, чтобы гнев масс не выплеснулся на государя. И именно ему адресовал свои первые извинения тогдашний ветеран-губернатор Тулеев:

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", - цитирует Тулеева пресс-служба Кремля.

Кроме того, он раскритиковал жителей Кемерова, которые вышли на стихийный митинг и обвинил оппозицию в попытке "раскачать ситуацию" в регионе. "Дальше началось, как обычно. На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", - заявил Тулеев.

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