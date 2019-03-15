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Московский листок

Выходи и не молчи!

Опубликовано 15.03.2019 автором в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
Выходи и не молчи!

Друзья и товарищи! Митинг объединенных патриотических сил в Москве согласован на 17 марта на 13 часов.

http://meeting17.03.tilda.ws 

Участники – Партия Дела, ОКП, ОД «Новороссия», Левый фронт, «Другая Россия», Координационный совет оппозиции (КСО), Всероссийский комитет защиты территориальной целостности страны, «Гражданская солидарность», протоиерей Всеволод Чаплин. 

Мы – не холуи-охранители и не прозападные либералы. Вот – требования объединенного митинга. 

 

«Мы выражаем недоверие высшим властям Российской Федерации, а также правящей партии «Единая Россия», которые реализуют неолиберальный курс, являющийся препятствием для полноценного развития российской экономики, промышленности и социальной сферы, обрекает миллионы граждан страны на бедность и отсутствие жизненных перспектив. 

Мы считаем, что России необходима смена социально-экономического курса развития — в интересах народов страны, а не сановных жуликов и транснационального капитала, с целью создания в стране климата социальной справедливости и формирования условий для ускоренного развития отечественной промышленности и сельского хозяйства. 

Новый курс должен включать в себя следующие шаги:

— отставка правительства и руководства Центробанка, формирование правительства национального доверия;  

— национализация природной ренты;  

— преобразование госкорпораций в государственные предприятия с прозрачной отчетностью о всей хозяйственной деятельности;  

— немедленное введение политики государственного протекционизма ради создания миллионов высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест;  

— развитие полноценных профсоюзов;  

— минимальная зарплата и пенсия — 30 000 рублей с ежегодной индексацией;  

— восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин; 

— введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц при одновременных налоговых льготах для предприятий реального сектора и вложений в них;  

— плата за услуги ЖКХ — не более 5% от дохода семьи, изменение тарифов — не чаще, чем раз в 5 лет;  

— введение уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение; конфискации имущества представителей власти (а также их близких родственников), осужденных за коррупционные преступления с перечислением конфискованного (и выручки от его распродажи) в бюджет;  

— создание в стране независимого суда с выборностью судей, освобождение политзаключенных, привлечение к ответственности представителей силовых органов, ответственных за разорение граждан и ломку их судеб.  

Мы требуем сохранения территориальной целостности России и личных заявлений президента РФ о том, что и речи быть не может о передаче иностранцам Курильских островов, а также каких-либо других российских территорий.  

Мы требуем рационализации внешней политики РФ, которая должна служить национальным интересам нашей страны, работать на ее развитие и процветание, на воссоединение нашего разделенного народа.  

Мы требуем от властей России официального признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также включения данных республик в состав Российской Федерации, если такая воля будет высказана жителями ДНР и ЛНР на референдуме. 

Мы требуем начала системного общенационального диалога между всеми политическими и общественными силами по совершенствованию Конституции и установлению пределов вмешательства органов исполнительной власти в общественные процессы..."



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Аниськин написал 15.03.2019 01:35
которые реализуют неолиберальный курс...
====================
...нужно отказаться от употребления подобных мусорных терминов. Назвать "новое" людоедство - "неолиберализмом"... значит просто облагородить и явление это и персональных носителей его. Так массы на социальный протест не поднимают. Так их только убаюкивают...
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Всю эту лабуду надо заменить только двумя предложениями: ТРЕБУЕМ: создания народного ополчения,
как в Швейцарии, в качестве гаранта власти народа написал 15.03.2019 01:26
(все вопросы, связанные с народным ополчением - исключительная монополия парламента);
включения в Конституцию основополагающего принципа:
"народ имеет неотъемлемое право на самозащиту в лице народного ополчения, состоящего из вооруженных мужчин-граждан."
ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ К ПРЕЗИДЕНТУ, ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ (Поставьте в поиск Гугла).
Иначе это опять бунт на коленях.
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