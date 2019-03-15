Выходи и не молчи!

Друзья и товарищи! Митинг объединенных патриотических сил в Москве согласован на 17 марта на 13 часов.

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Участники – Партия Дела, ОКП, ОД «Новороссия», Левый фронт, «Другая Россия», Координационный совет оппозиции (КСО), Всероссийский комитет защиты территориальной целостности страны, «Гражданская солидарность», протоиерей Всеволод Чаплин.

Мы – не холуи-охранители и не прозападные либералы. Вот – требования объединенного митинга.

«Мы выражаем недоверие высшим властям Российской Федерации, а также правящей партии «Единая Россия», которые реализуют неолиберальный курс, являющийся препятствием для полноценного развития российской экономики, промышленности и социальной сферы, обрекает миллионы граждан страны на бедность и отсутствие жизненных перспектив.

Мы считаем, что России необходима смена социально-экономического курса развития — в интересах народов страны, а не сановных жуликов и транснационального капитала, с целью создания в стране климата социальной справедливости и формирования условий для ускоренного развития отечественной промышленности и сельского хозяйства.

Новый курс должен включать в себя следующие шаги:

— отставка правительства и руководства Центробанка, формирование правительства национального доверия;

— национализация природной ренты;

— преобразование госкорпораций в государственные предприятия с прозрачной отчетностью о всей хозяйственной деятельности;

— немедленное введение политики государственного протекционизма ради создания миллионов высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест;

— развитие полноценных профсоюзов;

— минимальная зарплата и пенсия — 30 000 рублей с ежегодной индексацией;

— восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин;

— введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц при одновременных налоговых льготах для предприятий реального сектора и вложений в них;

— плата за услуги ЖКХ — не более 5% от дохода семьи, изменение тарифов — не чаще, чем раз в 5 лет;

— введение уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение; конфискации имущества представителей власти (а также их близких родственников), осужденных за коррупционные преступления с перечислением конфискованного (и выручки от его распродажи) в бюджет;

— создание в стране независимого суда с выборностью судей, освобождение политзаключенных, привлечение к ответственности представителей силовых органов, ответственных за разорение граждан и ломку их судеб.

Мы требуем сохранения территориальной целостности России и личных заявлений президента РФ о том, что и речи быть не может о передаче иностранцам Курильских островов, а также каких-либо других российских территорий.

Мы требуем рационализации внешней политики РФ, которая должна служить национальным интересам нашей страны, работать на ее развитие и процветание, на воссоединение нашего разделенного народа.

Мы требуем от властей России официального признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также включения данных республик в состав Российской Федерации, если такая воля будет высказана жителями ДНР и ЛНР на референдуме.

Мы требуем начала системного общенационального диалога между всеми политическими и общественными силами по совершенствованию Конституции и установлению пределов вмешательства органов исполнительной власти в общественные процессы..."