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Московский листок

В президенты не вышло, в губернаторы застеснялся, а в депутаты - самое место

Опубликовано 15.03.2019 в разделе комментариев 0

В президенты не вышло, в губернаторы застеснялся, а в депутаты - самое место

Президиум ЦК КПРФ на заседании в четверг решил передать депутатский мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова генеральному директору ОАО "Совхоз им. Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил ТАСС лидер компартии Геннадий Зюганов. 

"Мы обстоятельно обсуждали вопрос о том, кто должен прийти к нам в Думу. Это связано с тем, что ушел гений, крупнейший ученый с мировым именем, гражданин и патриот, человек, который олицетворял современную науку", - сказал политик ТАСС. "Для нас принципиально важно, чтобы пришел человек, которого знает страна", - подчеркнул он, напомнив, что "Грудинин выполнил поручение партии и ходил на президентские выборы". 

"Нашу программу "10 шагов к достойной жизни" он преобразовал в "20 шагов к достойной жизни каждого труженика" на примере своего уникального народного предприятия", - добавил руководитель КПРФ.

***

А вот если бы Путин умер, то президентом у нас стал бы Грудинин, как занявший второе место?

Думаю, навряд ли...

Но умер, к сожалению, Алферов. И вот мандат великого ученого достался жулику, приватизировавшему совхоз имени Ленина, пойманному на том, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года" (информация ТАСС). Ну и прочего всякого было достаточно...

Вся правда об избирательной кампании Грудинина

Хотя грудининым в нынешней думе, пожалуй, самое место... По крайней мере от прокуратуры отбиваться до окончания срока можно.



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