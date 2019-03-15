Расширение НАТО в сторону РФ и наращивание контингента начало беспокоить наш Совбез

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что с 1990-х НАТО «расширяется строго на Восток». После 2014 года страны альянса особенно активно наращивают деятельность в Польше и странах Балтии, однако уверяют, что действуют на ротационной основе, не нарушая основополагающего акта Россия-НАТО. По словам Михаила Попова, за последние два года численность военных «первоочередного задействования» альянса выросла в 1,6 раза, с 25 до 40 тыс. человек. В беседе с «Красной звездой» Попов добавил, что в Прибалтике развернуты «усиленные батальонные тактические группы», численность которых может достигать тысячи человек.

Реанимируется «существовавшая в годы «холодной войны» система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу», рассказал замсекретаря.

Он также напомнил, что в последнее время военнослужащие НАТО чаще проходят боевую подготовку в «непосредственной близости» от границ России.

Ранее Попов заявлял, что НАТО открыл в Прибалтике структуры, которые нацелены на «ведение масштабной информационной войны».

Еще в 2007 году в Таллине был создан Центр киберзащиты, который уже в следующем году получил аттестацию при НАТО. Это было сделано после масштабной кибератаки на веб-сайты правительственных учреждений Эстонии и другие эстонские сайты. Правительство страны обвинило в этом Россию, хотя причастность Москвы так и не была доказана.

Тем временем Вашингтон и Варшава ведут переговоры о создании американской военной базы в Польше, сообщает издание Defense One, ссылаясь на и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

13 марта заместитель министра обороны США Джон Руд обсудил данный план в Варшаве на встрече с официальными лицами. Подготовка соглашения может занять от шести месяцев до года.

«Мы сделали, на наш взгляд, довольно серьезное предложение и уже на этой неделе работаем над техническими моментами. Мы надеемся, что после этой встречи у нас будет прочный фундамент для дальнейшей работы», — подчеркнула Уилбаргер.

Альянс действительно в последние годы активно разворачивает силы на территории таких стран НАТО, как Польша, Эстония, Латвия.

Однако руководство блока заявляет, что военные находятся там на ротационной основе. В 1997 году между Россией и НАТО подписан основополагающий акт, согласно которому возле границ России не должны размещаться «субстантивные» военные силы.

Отношения России и НАТО были заморожены после вхождения Крыма в Россию. В настоящее время альянс определяет политику по отношению к России как «сдерживание и диалог». Это вновь подчеркивается в докладе по итогам деятельности альянса в 2018 году, опубликованном 14 марта.

Напомним, в мае прошлого года Польша выразила готовность заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на документ Министерства обороны Польши, опубликованный в Сети.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиарда долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", - говорится в документе, который цитирует РИА "Новости".

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