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Московский листок

Не менее сорока мусульман застрелено в Новой Зеландии ультраправыми

Опубликовано 15.03.2019 в разделе комментариев 0

ислам новая зеландия неонацизм

Полиция арестовала троих мужчин и одну женщину по обвинению в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщил комиссар полиции города в ходе пресс-конференции, которую транслировало издание New Zealand Herald. В результате стрельбы погибли десятки человек. По предварительным данным, теракт совершен на почве неонацизма и исламофобии. 

Первоначально сообщалось о гибели 27 человек. Однако потом число жертв увеличилось до 40. Такую цифру, которая тоже не является окончательной, приводят CNN и ТАСС со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. 

Десять из них погибли в мечети Линвуд, а три жертвы находились снаружи. По словам представителя совета по вопросам здравоохранения провинции Кентербери, в больнице Крайстчерча помощь оказывается 48 пострадавшим с огнестрельными ранениями. 

Джасинда Ардерн также отметила, что уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен с низкого до высокого. 

Власти рассматривают произошедшее как теракт. "Сейчас предельно ясно, что эти нападения можно охарактеризовать только как теракт", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. 

По словам комиссара полиции Майка Буша, все арестованные доставлены в полицию, где с ними работают следователи. "Пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются", - отметил комиссар. Представитель полиции не смог назвать точное количество погибших, отметив лишь, что в ходе инцидента пострадало "значительное число людей". 

Также комиссар сообщил, что после стрельбы в припаркованных вблизи мечетей автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, ни одно из которых не было приведено в действие. 

Видеозапись задержания одного из подозреваемых опубликована прессой. 

Вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы. 

Одним из стрелков, открывших огонь в мечетях, был 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Накануне нападения он в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Молодой человек снимал стрельбу на видео, а на рожках для автомата написал даты "ключевых моментов становления европейской цивилизации". Как сообщает Telegram-канал Mash, одной из них оказалась битва при Кагуле, произошедшая в 1770 году во время русско-турецкой войны. 

Еще на одном из рожков встречается имя Милоша Обилича - героя битвы между сербами и турками на Косовом поле 15 июня 1389 года, в которой погибли сербский военачальник князь Лазарь и турецкий султан Мурад: по одной из версий, Обилич, выдавший себя за перебежчика, пробрался к Мураду и убил его, после чего был сам убит охраной султана.

Отметим, что активизация как религиозных экстремистов, так и ультраправых замечена в последние месяцы повсеместно, от Ближнего Востока до Африки и вот теперь Новой Зеландии: тут точно границы уже стёрлись. И кто кому за что мстит - среднему европейскому обывателю трудно понять. Впрочем, поводов озлобиться на мусульман предостаточно.

В столице Сомали, например, 2 марта исламисты захватили заложников в одном из отелей, передает ТАСС. В центре Могадишо, где расположены многочисленные рестораны и торговые центры, в четверг прогремел сильный взрыв, после чего началась стрельба. Бомба взорвалась рядом с отелем, который часто посещают официальные лица Сомали. 

В результате взрыва погибли 29 человек, около 80 получили ранения. Большинство погибших - мирные жители. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

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