Анатолий Баранов: Вряд ли они решатся перейти красную черту

Дал комментарий для "Свободной прессы".

Киев планирует испытания своего новейшего ракетного вооружения на территории Черниговской области, на границе с Россией и Белоруссией. Об этом, как сообщает информагентство «Укринформ» рассказал украинский президент Петр Порошенко.

«Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и относительно мощности», — заявил он.

По словам президента, «очень важно, что эти испытания будут происходить на черниговской земле».

Ранее Порошенко заявил, что его стране необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага.

— Опасность есть только в случае, если украинская ракета случайно залетит на нашу территорию, и кто-то пострадает, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Такое уже бывало в 2014-м году, когда боевые действия в Новороссии проходили рядом с российской границей. Помнится, даже губернатору Ростовской области пришлось отказаться от приятного времяпрепровождения с бизнес-сообществом и направиться к границе, чтобы посмотреть на пострадавших земляков. Но в принципе, конечно, учения вблизи границы другого государства — это провокация по всем международным нормам. Можно приводить войска в боевую готовность и наносить упреждающие удары.

— Как нам реагировать?

— Как я уже сказал, можно реагировать в соответствии с международными нормами, а можно сделать вид, что ничего не произошло, как в 2014-м году. Мне кажется, именно так и поступят.

— Порошенко заявил, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага. Где он его возьмет? Американцы помогут? Что это за совершенно новые современные возможности, о которых говорится Порошенко?

— Разработка ракет малой дальности вполне по силам украинской оборонной промышленности. Хотя ранее они такой продукции не производили. Но что им потом делать с таким богатством? ВВП Украины составляет всего 8% от ВВП России. То есть произвести много ракет малой дальности Украина навряд ли сможет, тем более что выход из РСМД развязывает России руки именно по части таких вооружений. Вот только Россия может иметь тактическое ядерное оружие, а Украина нет. Или Киев намерен стать ядерной державой? Думаю, их американские друзья вряд ли этому обрадуются, а уж в Евросоюзе обрадуются еще меньше.

— Может ли Украина превратиться в подобие Палестины или Ливана, откуда регулярно прилетает Израилю?

— В отношении Украины загадывать что-либо трудновато. Это непредсказуемый режим. Правда, Палестина забрасывает Израиль самодельными ракетами из водопроводных труб с селитрой, они летят куда попало и взрываются с большим грохотом, но, кажется, до сих пор никого не убили. А вот украинские ракеты, даже низкого качества, будут все равно настоящим оружием, способным нанести какой-то урон. Думаю, после попадания первой же такой ракеты на территорию РФ российские войска должны перейти границу. Но не думаю, что у Киева есть планы обстреливать Ростовскую или Воронежскую области. Я полагаю, это припасы для собственных граждан в гражданской войне, которая идет на востоке Украины уже пять лет и конца которой не видно.

— А если вдруг у них появится ракеты, способные долететь до Москвы, которую они давно анонсируют?

— Вряд ли они решатся перейти красную черту. Это уже будет точно «железобетонный» casus belli.