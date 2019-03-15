Приморский юрист не сознался в покушении на антиконституционную власть даже под коньяком

В Приморье суд счел допустимым доказательством видеозапись, на которой юриста Дмитрия Третьякова, обвиняемого в экстремизме за репост, спаивают в управлении ФСБ. При этом вызвать на допрос другого арестованного, который выпивал вместе с обвиняемым, стараясь развести его на признание, суд отказался.

На видео, снятом в камере управления ФСБ, другой арестованный Андрей Тернопольский в течение четырех часов разговаривает с Третьяковым, склоняя его признать вину в призывах к свержению власти, сообщает Telegram-канал "Правозащита Открытки". В середине записи видно, как силовики передают мужчинам пакеты с бутылками, похожими на коньяк.

"После этого Тернопольский выпивает часть содержимого с Третьяковым, но Третьяков до конца записи продолжает объяснять, что он не выступал и не выступает за свержение власти, и не имел цели призвать к ней людей", - отмечают в "Правозащите Открытки". Видеозапись была сделана по поручению следователя Тумяка.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Валиулин, представляющий интересы Третьякова, подал ходатайство об исключении этого видео из доказательств, но суд ему отказал - так же, как и в вызове в суд Тернопольского в качестве свидетеля.

По словам Валиулина, видеозапись была сделана в апреле 2018 года. В тот день Третьякова привезли в управление, чтобы ознакомить с постановлением о назначении экспертизы.

По версии следствия, попавшие на видео действия в кабинете управления ФСБ - это "оперативное мероприятие, направленное на закрепление или подтверждение виновности".

Юриста Дмитрия Третьякова сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали 16 марта 2018 года в его квартире в городе Спасск-Дальний и увезли во Владивосток. Ему вменили репост сообщений от 13 июня 2017 года из Telegram-канала Аркадия Бабченко в открытую владивостокскую Telegram-группу митингов против коррупции и обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК (призывы к экстремизму).

Как сообщали в "Открытой России", Бабченко "в своем стиле рассказывал, как нужно правильно митинговать". Третьяков опубликовал его запись в открытом Telegram-чате "Операция "Утка".

Судебная экспертиза решила, что своим репостом Третьяков призвал участников чата к "насильственным и деструктивным, разрушительным действиям", а среди этих действий указаны "протестные митинги".

Сам Аркадий Бабченко в связи с решением суда отметил, что если "раньше сажали за подпольное распространение самиздата Солженицына", то теперь сажают за "подпольное распространение" его постов.

От редакции: Чёрт возьми! Какие изощрённые методы-то - но что-то нам пока не везло. А то хочется коньячку-то в холодную пору... Посидеть, поговорить о свержении олигархической власти с господами фэсбами... Всё-таки сказывается отдалённость, поэтому такой интересный подход на местах. Забавно, что вообще у фэсбов и прочих силовичков путинского периода оперативная работа часто сопряжена с алкоголем. Вспоминаете, как насиловали или не очень-то насильно, но таки длительно имели коллеги-мужчины специфическое поступательное общение с дознавательницей после обильного распития в ОМВД России по Уфимскому району?

А мне вот вспоминается 6-й лагерь Че, в котором местные оперА так оббухались, что в "девятке" своей просто рухнули с лесного серпантина - причём они искренне надеялись, что заснятое ими на "шпионское видео" распитие одним из кураторов лагеря Че дорогой водки с ними вместе послужит дискредитирующим всё левое дивжение стопудовым доказательством. Отряженный лагерем на такую специфическую "контактную" работу товарищ Тихоцкий - не жалея закалённой в прежних оппозиционных боях печени, с боевой задачей справился и выглядел после "переговоров" с провокаторами гораздо трезвее, чем они сами. Машинка их долго валялась в овраге, что и запечатлено в моём репортаже того же 2009-го года. Славные времена были - и что забавно, деньги налогоплательщиков ФСБ тогда тратила со вкусом, давая подробный отчёт, какая (самая дорогая в местном сельпо, "Царская") водка выпита "карбонариями", какие закусочки имели место. Помните? Прямо как в "Кавказской пленнице" пересчёт бутылок и шашлыков...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Шестой лагерь Че: разбор полетов, проколов, протоколов

Почему Роскомнадзор не блокирует сайты с проститутками?