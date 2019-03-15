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Московский листок

Пока в России повышают НДС, в Китае снижают

Опубликовано 15.03.2019 в разделе комментариев 0

Пока в России повышают НДС, в Китае снижают

Власти Китая намерены с 1 апреля снизить ставки НДС, а с 1 мая - ставки социального страхования, для того чтобы сократить нагрузку на предприятия и поспособствовать развитию бизнеса, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"В этом году было принято решение о масштабном сокращении налоговой нагрузки. Снижение ставки налога на добавленную стоимость и отчислений на социальное страхование позволят снизить налоговую нагрузку на 2 трлн юаней (порядка $298 млрд). Это важный шаг в борьбе с понижающим давлением на экономику", - цитирует ТАСС китайского чиновника.

"С 1 апреля текущего года будет снижен НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования", - отметил премьер Госсовета.

Согласно планам правительства, ставка НДС для обрабатывающей промышленности будет снижена с 16% до 13%, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов - с 10% до 9%.

Напомним, с 1 мая 2018 года власти Китая снизили ставку НДС с 17% до 16% в производственном секторе, и с 11% до 10% в строительном, транспортном, сельскохозяйственном и телекоммуникационном секторах.

 



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