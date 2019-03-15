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Московский листок

Володин предложил заставить Украину заплатить за 25 лет аннексии Крыма

Опубликовано 15.03.2019 в разделе комментариев 0

Володин предложил заставить Украину заплатить за 25 лет аннексии Крыма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за экономические потери, понесенные в период нахождения Крыма в ее составе.

"Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены", - цитирует ТАСС выступление Володина на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией. "И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - отметил парламентарий.

При этом Володин подчеркнул, что в данном случае речь идет не только о материальных средствах, но и нарушаемых Украиной правах крымчан, в том числе языковых.

 



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