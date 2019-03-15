Префектура предлагает не беспокоить нацистов

16 марта активисты левых коммунистических организаций проведут одиночные пикеты против фашизма и шествия нацистов в Латвии с 13.00 до 15.00. Почему пикеты одиночные? А потому что они пока еще не требуют согласования в префектуре.

Дело в том, что вполне своевременно было подано уведомление на проведение "нормального" пикета - на 7 человек. Могли бы, понятно, и больше, но власти считают, что на улице Чаплыгина больше 7 человек поместиться не могут.

А теперь и вовсе не поместятся, потому что префектура прислала отказ.

Трудно сказать, почему в префектуре ЦАО так неровно дышат к латвийскому режиму, совсем не дружественному России, и почему так не нравится им, что кто-то обратит внимание на традиционное шествие нацистов в Латвии.

Надо сказать, что акции левых активистов, протестующих против поощрения нацистов в Латвии, проходят на этом месте каждый год, регулярно. И в прошлом году почему-то площадка позволяла встать на этом месте 7 человека, а в нынешнем - уже не позволяет.

Вообще как-то неровно дышат в префектуре ЦАО к памяти "героев-нацистов", каждый год именно с этим мероприятием какие-то проблемы. То вдруг полиция начнет разгонять и задерживать согласованное и мирно проходящее мероприятие. То как сейчас - вдруг улица Чаплыгина "съежилась" так, что 7 человек не поместятся. И предлагают идти в парк Сокольники - это не издевательство? Пикет против нацистского мероприятия в Латвии проводить не напротив посольства этой страны, а в дальнем углу парка. Видимо, чтобы не слишком беспокоить латышскую дипломатию...

При этом уже почти официальной становится позиция по приравниванию советского прошлого с происходившим в нацистской Германии, сравнивают Сталина с Гитлером, и вовсе не в пользу советского руководителя.

Наверно, пора уже Госдуме принять закон о защите памяти нацистов. Чтоб больше не покушались, не смели...

А то как же будут нынешние видные деятели покупать недорогую латвийскую недвижимость с гражданством страны ЕС впридачу?

PS. Заодно о том, кто принимает такие важные внешнеполитические решения.

Лариса Ивановна Тиунова родилась 31 декабря 1971 г. в Саратове.

1989-1990 г. - бухгалтер сектора внебюджетных средств Межведомственной центральной бухгалтерии при Исполкоме ЗРНД г. Саратов.

1995-1999 гг. - экономист ООО «Интерком Плюс». В 1996 году окончила Саратовский колледж транспортного строительства. Специализации – Экономика и планирование в отрасли народного хозяйства; Квалификация - техник-экономист.

1999-2000 гг. - специалист II категории Администрации г. Саратов

2003 г. - продавец-кассир ООО «МЖК-Быт».

2003 г. - кассир-контролер ООО «Арбат энд Ко».

2003-2006 гг. – начальник отдела-заместитель управляющего МФ АКБ «Росбанк» (ОАО).

2007-2010 гг. – начальник управления Абсолют Банка. В 2008 г. окончила Московский банковский институт по специальности «экономист».

2010-2012 гг. - работает в ОАО «Сбербанк России», в 2012 г. - заместитель управляющего Мещанским отделением Московского банка ОАО «Сбербанк России»

2013-2015 гг. – директор бизнес-группы АКБ «Банк Москвы».

2015-2016 гг. - заместитель главы управы Якиманка по работе с населением

2016 - октябрь 2017 гг. - начальник оргуправления префектура Троицкого и Новомосковского округов

С 10 октября 2017 г. - заместитель префекта ЦАО