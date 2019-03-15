Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Префектура предлагает не беспокоить нацистов

Опубликовано 15.03.2019 автором в разделе комментариев 2

фашизм нацизм
Префектура предлагает не беспокоить нацистов

16 марта активисты левых коммунистических организаций проведут одиночные пикеты против фашизма и шествия нацистов в Латвии с 13.00 до 15.00. Почему пикеты одиночные? А потому что они пока еще не требуют согласования в префектуре. 

Дело в том, что вполне своевременно было подано уведомление на проведение "нормального" пикета - на 7 человек. Могли бы, понятно, и больше, но власти считают, что на улице Чаплыгина больше 7 человек поместиться не могут.

А теперь и вовсе не поместятся, потому что префектура прислала отказ.

Трудно сказать, почему в префектуре ЦАО так неровно дышат к латвийскому режиму, совсем не дружественному России, и почему так не нравится им, что кто-то обратит внимание на традиционное шествие нацистов в Латвии.

Надо сказать, что акции левых активистов, протестующих против поощрения нацистов в Латвии, проходят на этом месте каждый год, регулярно. И в прошлом году почему-то площадка позволяла встать на этом месте 7 человека, а в нынешнем - уже не позволяет.

Вообще как-то неровно дышат в префектуре ЦАО к памяти "героев-нацистов", каждый год именно с этим мероприятием какие-то проблемы. То вдруг полиция начнет разгонять и задерживать согласованное и мирно проходящее мероприятие. То как сейчас - вдруг улица Чаплыгина "съежилась" так, что 7 человек не поместятся. И предлагают идти в парк Сокольники - это не издевательство? Пикет против нацистского мероприятия в Латвии проводить не напротив посольства этой страны, а в дальнем углу парка. Видимо, чтобы не слишком беспокоить латышскую дипломатию...

При этом уже почти официальной становится позиция по приравниванию советского прошлого с происходившим в нацистской Германии, сравнивают Сталина с Гитлером, и вовсе не в пользу советского руководителя. 

Наверно, пора уже Госдуме принять закон о защите памяти нацистов. Чтоб больше не покушались, не смели...

А то как же будут нынешние видные деятели покупать недорогую латвийскую недвижимость с гражданством страны ЕС впридачу? 

PS. Заодно о том, кто принимает такие важные внешнеполитические решения.

Лариса Ивановна Тиунова родилась 31 декабря 1971 г. в Саратове.

  • 1989-1990 г. - бухгалтер сектора внебюджетных средств Межведомственной центральной бухгалтерии при Исполкоме ЗРНД г. Саратов.
  • 1995-1999 гг. - экономист ООО «Интерком Плюс». В 1996 году окончила Саратовский колледж транспортного строительства. Специализации – Экономика и планирование в отрасли народного хозяйства; Квалификация - техник-экономист.
  • 1999-2000 гг. - специалист II категории Администрации г. Саратов
  • 2003 г. - продавец-кассир ООО «МЖК-Быт».
  • 2003 г. - кассир-контролер ООО «Арбат энд Ко».
  • 2003-2006 гг. – начальник отдела-заместитель управляющего МФ АКБ «Росбанк» (ОАО).
  • 2007-2010 гг. – начальник управления Абсолют Банка. В 2008 г. окончила Московский банковский институт по специальности «экономист».
  • 2010-2012 гг. - работает в ОАО «Сбербанк России», в 2012 г. - заместитель управляющего Мещанским отделением Московского банка ОАО «Сбербанк России»
  • 2013-2015 гг. – директор бизнес-группы АКБ «Банк Москвы».
  • 2015-2016 гг. - заместитель главы управы Якиманка по работе с населением
  • 2016 - октябрь 2017 гг. - начальник оргуправления префектура Троицкого и Новомосковского округов
  • С 10 октября 2017 г. - заместитель префекта ЦАО


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Что могут предложить людям коммунисты?
хахахаха написал 15.03.2019 14:49
Оказывается, в СССР были президенты? Бедолаги из АП уже малограмотных нанимают срать в каментах...
Ответить
Что могут предложить людям коммунисты?
Вася Вася написал 15.03.2019 14:46
Кроме беспорядков и талонов на пищу, что еще?
Старики помнят, на выборы ходили с 1 фамилией в билютене! Что за выборы, если без партийный человек не мог стать президентом?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Не менее сорока мусульман застрелено в Новой Зеландии ультраправыми
Не менее сорока мусульман застрелено в Новой Зелан...
15.03.2019
Владимир Лакеев об истории создания Объединенной коммунистической партии
Владимир Лакеев об истории создания Объединенной к...
15.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Префектура предлагает не беспокоить нацистов (2)
Очередной думак из неприкасаемых "федералов" задержан по месту службы (0)
Володин предложил заставить Украину заплатить за 25 лет аннексии Крыма (1)
Пока в России повышают НДС, в Китае снижают (0)
Анатолий Баранов: Вряд ли они решатся перейти красную черту (2)
Приморский юрист не сознался в покушении на антиконституционную власть даже под коньяком (0)
Не менее сорока мусульман застрелено в Новой Зеландии ультраправыми (3)
Расширение НАТО в сторону РФ и наращивание контингента начало беспокоить наш Совбез (0)
Пресс-конференция митинга "За Россию! Справедливость! Новый курс!" (4)
Выходи и не молчи! (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Бывшая кассирша из Саратова решает, проводить в Москве пикет против нацизма или нет
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Клубничный король" - отличная замена нобелевскому лауреату
Максим Калашников Максим Калашников: Китай снижает НДС: почувствуйте разницу. Хватит быть бессловесными терпилами!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А вы говорите Путин....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss