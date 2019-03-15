Очередной думак из неприкасаемых "федералов" задержан по месту службы

Следственный комитет России просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова. «Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Трунов.

Он добавил, что в суде объявлен перерыв из-за просьбы прокуратуры согласовать позицию со своим руководством.

Как отмечается, 6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что полицейского-антикоррупционера арестовали за взятку.

От редакции: И вот как раз вчера коллеги Белоусова по Федеральному собранию из Совфеда проодобрямсили закон, не позволяющий их критиковать, неуважение к власти выражать публично - "закон Клишаса"! То есть расценивать это как теперь? Что взяточники и "конкретные" мафиози вроде Арашуковых защищают награбленное - даже на уровне имиджа защищают? Неприкасаемости им мало... Выходит, именно так. Я понимаю, что путриот-обыватель тут обязательно скажет: ну, это же исключение, там есть и хорошие, особенно во фракции КПРФ, и даже наши товарищи, в каком-то смысле...

Но приведите мне хотя бы приблизительно похожий случай из советской демократии, чтобы депутата вот так арестовали - не отозвали (а это было в ВС СССР и ВС РСФСР, например, наихудшим финалом депутатства), а именно арестовали? За взятку или за организацию ОПГ... Что там, в кровавом-то "совке" было с депутатами, которые не по платным мандатам попадали в Врховный Совет, а от станка? Что - нечем крыть, сторонники жуликов и воров?

Ощущаете гордость за вами даже молчанием, а иногда и критикой оппозиции - поддерживаемую власть? "Малина" на Охотном Ряду ещё поспорит с "малиной" на Большой Дмитровке! Кстати, вчера же мы узнали, что видный спонсор реакционеров-антикоммунистов Малофеев присоединился к фракции "СР" - вот уж воистину теперь у них получится весёлый коктейль, у справедроссов! Монархисты и взяточники - неизведанная сила! "ЕдРу" не угнаться и ОНФ всяким...

Д.Ч.

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