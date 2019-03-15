Заводу по добыче питьевой воды из Байкала не все рады

В Иркутске Кировский районный суд удовлетворил заявление Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры о принятии мер предварительной защиты по административному исковому заявлению о признании незаконным разрешения на строительство завода по добыче воды из Байкала в поселке Култук. А также - положительного заключения государственной экологической экспертизы и приказа об ее утверждении.

Действие разрешения на строительство объекта приостановлено до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора. Это препятствует дальнейшему возведению завода, сообщили сегодня в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Поводом для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки, инициированной на основании обращений местных жителей.

В конце 2018 года в поселке Култук Слюдянского района на берегу озера Байкал начато строительство завода по производству питьевой бутилированной воды. Хозяйственная деятельность производилась в границах населенного пункта. В связи с чем, большое количество граждан – очевидцев проявили активную гражданскую позицию, обратились в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность этой деятельности на побережье Байкала.

Прокуратура незамедлительно начала проверку. В целях всестороннего анализа обстоятельств в качестве специалистов привлечено большое количество государственных контролирующих органов, а также научные работники Всероссийского ботанического общества, НИИ биологии Иркутского государственного университета, Русского географического общества.

По результатам установлено, что компания «АкваСиб» строит завод на основании выданного в ноябре 2017 года администрацией Култукского городского поселения разрешения на строительство. Управлением Росприроднадзора по Иркутской области утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Несмотря на наличие всей разрешительной документации, которая осложнила проведение проверки, прокуратура вскрыла грубые нарушения природоохранного законодательства, препятствующие проведению строительных работ. Так, при утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и ее компоненты в полном объеме не дана. Объективная природная характеристика места размещения объекта отсутствует, специалистами не учтено распространение на территории строительства растений, занесенных в «Красную книгу Иркутской области».

Оставлены без внимания многолетние орнитологические исследования, согласно которым спорные земли служат важным сезонным местом обитания перелетных птиц в период миграции. В их числе находятся и виды птиц, подлежащие особой охране, включенные в Красные книги различных уровней. Более того, установлено, что в ходе возведения объекта предусматривается проведение работ по снятию плодородного слоя почв.

Между тем, рекультивация нарушенных земель не предусмотрена. Также в ходе проверки выявлены нарушения порядка формирования экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, недостоверные сведения об участии общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. Согласно протоколу, участие в общественных обсуждениях приняли 52 человека, единогласно высказавшихся в поддержку проекта по строительству завода.

Однако, не все перечисленные граждане реально участвовали в обсуждениях, треть об их проведении не знали и отрицательно относятся к строительству завода. Кроме того, по результатам проверки прокуратурой внесены представления: в адрес правительства Иркутской области о ненадлежащем контроле за реализацией инвестиционного проекта; в Енисейское бассейновое водное управление в связи с превышением квот на забор воды, а также в органы местного самоуправления и в ООО «АкваСиб».

Отметим, что обстановка на побережье Байкала тревожная с 2017-го года. Тогда на платформе Change.org набирала популярность петиция против скупки байкальских земель гражданами Китая. Автор петиции называет происходящее «интервенцией по-китайски» и просит помощи по «спасению Байкала». Петицию планируется направить председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и самому главе государства Владимиру Путину.

В обращении говорится, что сейчас 10% поселковой земли в Листвянке принадлежит гражданам Китая. На заборах висят баннеры на китайском языке с информацией о том, на каких ресурсах можно найти сведения о продаваемых участках.

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