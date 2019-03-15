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Московский листок

В секторе Газа израильской военщиной разбомблено более ста целей

Опубликовано 15.03.2019 в разделе комментариев 0

израиль палестина
В секторе Газа израильской военщиной разбомблено более ста целей

Израиль в ночь на пятницу, 15 марта, атаковал около сотни целей в секторе Газа в ответ на обстрелы с палестинской стороны, сообщил представитель пресс-службы армии обороны Израиля Авихай Эдри. 

«В пятницу израильские военные самолеты и вертолеты нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написал Эдри в Twitter. Он уточнил, что среди таких объектов были здания штаба ХАМАС в городе Газа, завод по производству ракетного оружия, база военно-морских сил и др. 

«Армия обороны Израиля осуждает любые попытки причинить вред израильским гражданам и будет решительно противостоять террористической деятельности», — заключил Эдри. 

Накануне, 14 марта, после сирен тревоги, которые сработали в Тель-Авиве, израильские военные засекли пуск двух ракет из сектора Газа. Для перехвата был задействован комплекс противоракетной обороны «Железный купол».

Напомним, год назад в Секторе Газа точно так же поражали цели израильские ракеты. Армия обороны Израиля поразила в ночь на воскресенье 18 принадлежащих радикальному палестинскому движению "Хамас" объектов в секторе Газа. Это было сделано в ответ на подрыв фугаса на границе с анклавом. NEWSru Israel сообщает, что ранения получили четверо военнослужащих, в том числе двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. 

В субботу вечером сектор Газа обстреляли из танка. После этого ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты террористов на этой территории. По некоторым данным, с земли по самолетам вели пулеметный огонь. 

"Всего (в секторе Газа) было атаковано 18 террористических целей, принадлежащих "Хамасу", - цитирует пресс-релиз армии ТАСС. - "Хамас" несет ответственность за инцидент на границе и за любые агрессивные действия, источником которых является сектор Газа". 

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