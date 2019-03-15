В секторе Газа израильской военщиной разбомблено более ста целей

Израиль в ночь на пятницу, 15 марта, атаковал около сотни целей в секторе Газа в ответ на обстрелы с палестинской стороны, сообщил представитель пресс-службы армии обороны Израиля Авихай Эдри.

«В пятницу израильские военные самолеты и вертолеты нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написал Эдри в Twitter. Он уточнил, что среди таких объектов были здания штаба ХАМАС в городе Газа, завод по производству ракетного оружия, база военно-морских сил и др.

«Армия обороны Израиля осуждает любые попытки причинить вред израильским гражданам и будет решительно противостоять террористической деятельности», — заключил Эдри.

Накануне, 14 марта, после сирен тревоги, которые сработали в Тель-Авиве, израильские военные засекли пуск двух ракет из сектора Газа. Для перехвата был задействован комплекс противоракетной обороны «Железный купол».

Напомним, год назад в Секторе Газа точно так же поражали цели израильские ракеты. Армия обороны Израиля поразила в ночь на воскресенье 18 принадлежащих радикальному палестинскому движению "Хамас" объектов в секторе Газа. Это было сделано в ответ на подрыв фугаса на границе с анклавом. NEWSru Israel сообщает, что ранения получили четверо военнослужащих, в том числе двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В субботу вечером сектор Газа обстреляли из танка. После этого ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты террористов на этой территории. По некоторым данным, с земли по самолетам вели пулеметный огонь.

"Всего (в секторе Газа) было атаковано 18 террористических целей, принадлежащих "Хамасу", - цитирует пресс-релиз армии ТАСС. - "Хамас" несет ответственность за инцидент на границе и за любые агрессивные действия, источником которых является сектор Газа".

Новости по теме:

Израиль и ХАМАС выработали общий подход - отвергли резолюцию СБ ООН

Израильская армия обстреляла сектор Газа и поразила в нём 18 "точек Хамаса"

Палестинский "День гнева": "Хамас" идёт с булыжником против броневиков, один активист погиб

В новой доктрине "Хамас" уже не хочет уничтожения Израиля, но последний не очень-то доверчив