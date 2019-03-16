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Московский листок

Дело Богачёвых. Прокуратура усомнилась в том, что охрана ДГИ имеет право применять силу к жильцам

Опубликовано 16.03.2019 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

суд закон
Дело Богачёвых. Прокуратура усомнилась в том, что охрана ДГИ имеет право применять силу к жильцам

В марте 2019 года семье Богачевых пришло обнадеживающее извещение из Кунцевской межрайонной прокуратуры - решение кунцевского межрайонного следственного отдела СУ об отказе в возбуждении уголовного дела по их жалобе признано незаконным.

Напоминаем, 29 октября 2018 года Богачевы (мать и дочь) были с применением физической силы вышвырнуты охранниками ДГИ из занимаемого жилья, квартиры, в которой семья жила 35 лет. Чуть раньше эти же охранники выкинули из жилья корреспондента «Новой альтернативы», приехавшего снимать всё это безобразие. Поэтому сам процесс выселения корреспонденту заснять не удалось.

Судя по всему, ДГИшники имели основания не желать, чтобы их действия попали на плёнку. Крики и треск ломаемой мебели были слышны даже из коридора.

Сотрудники ДГИ мотивировали свои действия просто – тех, кто живёт незаконно, мы имеем право выселять без суда. Гм, замечательно. А суд тогда зачем? Автору материала казалось, что именно суд и должен определять законно или нет живёт человек. Видимо, у сотрудников ДГИ другое мнение. Интересно, как скоро мы услышим, что охрана ДГИ имеет право определять, кто незаконно живёт, не только в квартире, но и на планете Земля. И имеет право без всякого решения суда выселять их с земли на небо.

В итоге Богачевы некоторое время ходили с жалобами по разным инстанциям. Но не получили защиты от произвола нигде. Были вынуждены вселяться в квартиру сами (25 декабря 2018 г.). ДГИшники поугрожали им тем, что они (Богачевы) будут привлечены к уголовной ответственности. Однако второй раз силой выселять не стали. Подали иск о выселении Богачевых в Кунцевский суд. Ближайшее заседание назначено на 19 марта, 13-00.

Затем Богачевы узнали, что в возбуждении уголовного дела по поводу их насильственного выселения отказано. Кунцевский межрайонный следственный отдел не нашел в действиях ДГИшников, их цепных охранников из ЧОП «Баярд», а также полицейских, на глазах которых всё это происходило, состава преступления. Однако прокуратура отменила это решение (теперь СУ будет вынуждено думать о законности действий ДГИ снова).

Очень хочется верить, что охранников, применявших силу к Богачевым, и ломавших их имущество, и чиновников из ДГИ, отдавших такой приказ, накажут. Хотя бы легким испугом.



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