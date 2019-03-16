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Московский листок

Анастасию Шевченко не отпускали к умирающей дочери в больницу, не отпускают из дому и сейчас

Опубликовано 16.03.2019 в разделе комментариев 0

полицейщина либералы ростов
Анастасию Шевченко не отпускали к умирающей дочери в больницу, не отпускают из дому и сейчас

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону на три месяца продлил домашний арест активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, пишет "Независимая газета". 

Сторона защиты предлагала разрешить Анастасии прогулки и сопровождение детей в школу, телефонные звонки, вызов врачей и нотариуса, и отменить запрет общаться с другими лицами. Во всем этом было отказано. 

Адвокаты напомнили также, что у Анастасии изъяли загранпаспорт, она сама не представляет опасности для общества и ей необходимо содержать пожилую мать и детей. 

Защита обвиняемой в ходе судебного заседания предоставила характеристики на Анастасию от политика Дмитрия Гудкова и телеведущей Ксении Собчак, медицинские справки о состоянии ее матери, заключение психолога о состоянии ее детей и свидетельство о смерти дочери Алины. 

Кроме того, адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин представил позиции Совета по правам человека и международной правозащитной организации Amnesty International по делу Шевченко. 

Юрист также напомнил о заявлении пресс-секретаря Генпрокуратуры о том, что включение британской организации Open Russia в список нежелательных организаций не коснется активистов "Открытой России", и приложил ответ от Центра мониторинга законодательства и правоприменения, в котором сказано, что "Открытая Россия" является российским общественным сетевым движением без юрлица. 

Следователь, однако, заявил о "тяжести преступления против конституционного строя", и судья в очередной раз проигнорировал все аргументы. 

Напомним, в начале 2019 года координатор "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко стала обвиняемой по первому в России уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. В настоящее время она находится под домашним арестом, ей грозит лишение свободы. Вскоре после ареста Шевченко в реанимации умерла ее дочь, у которой была первая степень инвалидности. 

10 февраля в России прошли "марши материнского гнева" в поддержку Анастасии Шевченко.

В квартиру, где Шевченко живет с двумя детьми, пришли рано утром 21 января. Как стало известно "Idel.Реалии" в рамках обыска у нее изымали вещи и технику. 

Из-за возбуждения этого уголовного дела в Ростове-на-Дону и Казани полиция пришла с обысками к активистам движения "Открытая Россия" и юристу "Правозащиты Открытки" Эльзе Нисанбековой, сообщает Telegram-канал "Правозащиты". Ордер на обыск у Нисанбековой в Казани был выдан Ростовским судом. 

В Ростове также ведется обыск у координатора отделения Елены Меньшениной, активистов Антона Приходько, Ольги Зениной и Ирины Зениной. Работают адвокаты "Правозащиты Открытки". "ОВД-инфо" сообщает, что у Приходько "ломали дверь".  

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