Победят трезвомыслящие мечтатели

Поговорив о том, что борьбу и за будущее страны, и в Холодной войне-2 придется переносить в другое пространство (https://forum-msk.org/material/economic/15491185.html) – а не расшвыривать ресурсы на бесполезные сирии – перейдем-ка к другой теме. Что должна делать Великая Россия победивших индустриализации и нео-протекционизма?

Использовать слабости противников. Какие? Глупость и отсутствие фантазии. Пока Вторая Холодная сильно смахивает на схватку слабоумных с тупицами, причем оба лишены воображения. Это мы можем сказать и о Западе, и о китайцах, и о бомонде РФ. А вот тот, кто совместит в себе трезвый расчет в тактике и живую фантазию в стратегии, тот и победит. Потому что, по большому счету, сейчас идет не просто Холодная война, а старый мир окончательно разрушается и борьба пошла за то, кто сформирует новый порядок, следующее Грядущее.

Противоречия между трезвым расчетом, практической сметкой и буйной визионерской фантазий нет. Высшим людям свойственно такое совмещение. Сталину его крайняя прагматичность не мешала мечтать о космических полетах и даже быть приверженцем альтернативной истории. Довоенный фильм «Если завтра война» по Шпанову он и после 1945 года любил пересматривать. Или вот правая рука Франклина Рузвельта, Гарри Гопкинс, который мог совмещать бескорыстие Франциска Ассизского с расчетливостью биржевого маклера – чем не пример? Идеалистом надо быть в отношении великой цели, Мечты. А вот на пути к ней потребна жесткая деловая хватка. Сочетание ее с живыми умом и фантазией и есть истинное чудо-оружие.

УМЕНИЕ ПЕРЕЙТИ РУБЕЖИ

Давайте представим себе, что нам удалось взять первый рубеж. Теперь РФ – уже Россия, причем производительная. Мы сами шьем себе обувь, делаем одежду. Сами снабжаем себя разнообразными машинами и электроникой. Кормим себя, производим лекарства – и так далее. Мы набрали силу и богатство, теперь мы не только от нефтегазового экспорта богатеем. У нас образовался запас сил и ресурсов. Задача: как с помощью них обогнать всех и вырваться в лидеры всего мира? Стать его владыкой?

Тут у обывателя наступает ступор. Ну как же мы, сиволапые, можем кого-то превзойти? Как мы можем делать лучше всех все эти плазменные экраны, смартфоны, поезда-магнитопланы, самоуправляемые электромобили, социальные сети? И еще массу вещей, что окружают нас в современном мире?

Справедливости ради отметим, что убожеством мышления отличаются и наши бонзы-правители. Что они делают, чтобы утвердить статус РФ как великой державы? Устраивают огромные спортивные игрища ценою в триллионы рублей (хоть олимпиаду, хоть универсиады, хоть первенство света по пинанию мяча), причем он них мир забывает буквально через две недели. И они ни на вершок не приближают РФ к мировому лидерству: отсталость страны никуда не девается от того, что ее спортсмены выиграли пару десятков золотых медалей. Сколько вылетает на бесполезную сочинскую олимпиаду? 50 миллиардов долларов. В то же самое время американец Маск разрабатывает систему спутникового Интернета, доступного всем (при американском контроле за сотнями ее спутников) – «Старлинк». Ее стоимость – около десяти миллиардов долларов. Британская похожая система «Уан Уэб» обойдется в 6 миллиардов. Ну, и кто оказывается ближе к власти над миром в данном случае.

Что еще? Ну, шпандорят правители РФ на баллистические ракеты старого типа планирующие боеголовки в форме наконечника древней стрелы – и пробуют огорошить Запад «гиперзвуковым оружием». Каковое, в общем, тоже бесполезно и от коего страна никак не входит в технологическую и цивилизационную «высшую лигу». В остальном скудоумные бонзы предпочитают ничего не выдумывать, а послушно копировать то, что делает Запад. Все эти автомобили-роботы, солнечные батареи, ветряки и т.д.

У обывателей, пускай даже с миллиардами долларов и при колоссальной власти, не возникает в мозгах самого элементарного решения. Создай нечто такое прорывное и всех опережающее ИНОЕ, что ты по факту окажешься властелином света. Что-то, что даст тебе преимущество почище того, что имела Америка, с 1945 по 1949 год. Получи в руки такое чудо – и такую силу! – что все остальные принесут тебе горы смартфонов и плазм, и они покажутся тебе не более, чем стеклянные бусы на фоне золота.

ЕСЛИ ПРИВЕСТИ ВООБРАЖЕНИЕ К ВЛАСТИ

С чем бы это сравнить? Тот, кто интересуется историей, знает, как грубые и неизысканные дорийцы покорили Грецию и уничтожили утонченную микенскую цивилизацию, получив одно преимущество – железное оружие. То, что разрубало бронзовые мечи микенцев и крушило их доспехи. Но это еще самый элементарный пример. Можно вспомнить, как индейские цивилизации, при всех своих потрясающих математических и астрономических знаниях так и не изобрели колеса, не знали верховых животных и даже бронзу толком не освоили. Что случилось с ними при столкновении с испанцами? А если бог не обделил вас воображением, то представьте, чего могла бы добиться Россия в XIX веке, если бы обладала к началу наполеоновских войн нарезным оружием, пулями Минье и бризантными взрывчатыми вещеставами.

Решение задачи для русских очевидно: открой и разверни в развитии то, что опередит всех прочих принципиально, на эпоху. И тогда мир падет к твоим ногам. Именно на поиск такого Нечто, рождающегося из фундаментальных научных открытий, и нужно бросить свои ресурсы. Умно, конечно, не складывая все яйца в одну корзину. Но стратегия очевидна: стать сверхдержавой Знаний, создать новую цивилизацию.

Хотите подсказку? Все знают, что существует сила притяжения – гравитация. Ее силу рассчитал еще сэр Исаак Ньютон. Мы знаем о существовании гравитационных волн. По аналогии с волнами электромагнитными или механическими. Но человечеству еще неизвестна природа гравитации. Мы не покорили гравитационные волны так же, как электромагнитные. Еще нет у нас техники, способной усиливать или ослаблять силу притяжения, как это описано в «Незнайке на Луне» великого Носова. У нас нет техники, способной взмыть в небо, экранировав себя от силы гравитации. Как там говорил иномирец Чокки в одноименной повести Уиндема? Вы тратите огромную силу – силу ракетного движения – чтобы преодолеть другую силу, гравитации. А если бы вы научились управлять последней, то сможете летать к звездам, используя силу притяжения других небесных тел и почти не затрачивая энергии.

Да только ли этого можно добиться? Имея антигравитационную технологию, ты можешь лишить силы армию любого противника. У тебя появляется летающий транспорт неограниченной грузоподъемности, коему не нужны ни дороги, ни сложные воздушные гавани. Ты сможешь строить любые сооружения – и жить буквально где угодно, не привязываясь ни к автострадам и железным дорогам, ни к скученным городам. Добыча самых редких элементов на Луне или астероидах? Да никаких проблем! Преобразование ландшафтов и целых районов планеты – по плечу. Тебе просто нет преград.

Если кто-то догадается вложить деньги в проверку разных теорий гравитации и в постройку опытных установок, и при этом добьется успеха – тот действительно покорит мир. Единым махом вырвавшись в лидеры.

Точно так же покорит всю планету тот, кто первым создаст технологии физического бессмертия и увеличения умственных и физических способностей человека, породив следующий вид – сверхчеловека. Гения. Способного совершать самые невероятные научные открытия. К ногам обладателей такой технологии придут даже самые сильные и богатые мира сего.

Огромный скачок совершит та страна, что сможет отыскать новый источник дешевой энергии, не связанный с углем, ураном, нефтью и газом.

Найти направления прорыва возможно, стоит лишь изучить те приоритеты, коих придерживается Запад. Таково глубокое убеждение Максима Калашникова.

Слава богу, фантазии не хватает не только российским магнатам, но и китайцам. С их-то огромными возможностями и колоссальными деньгами заняться таким – покорить весь шарик. Да и американцы подчас страдают такой же тупостью. Выбросить 5 триллионов долларов на бесполезные войны в Ираке и Афганистане, не получить взамен ничего – вместо того, чтобы заняться той же гравитацией. Или закачать 800 миллиардов долларов по «плану Полсона» 2008 года чуть ли не а одну ночь в американские банки, но поскупиться на марсианскую миссию…

Наверное, ограниченность бонз врага нас еще спасает. Но первый, кто совершит такой поворот в собственном сознании, имея сильную науку и достаточно ресурсов, просто обречен на успех.

(Продолжение следует)