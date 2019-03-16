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Московский листок

Лекарство от внезапной смерти забыли закупить для аптек

Опубликовано 16.03.2019 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Лекарство от внезапной смерти забыли закупить для аптек

В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, лекарство борется с нарушениями сердечного ритма и способно предотвратить внезапную смерть. Амиодарон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 10 декабря правительство РФ утвердило перечень ЖНВЛП на 2019 год, расширив его с 699 до 735 наименований. В списке оказалось большое количество не закупаемых государством препаратов... 

Основными поставщиками амиодарона в Россию являются французская компания Sanofi (54%), белорусский Борисовский завод медицинских препаратов (24%) и российская «Органика» (20%). 

Sanofi подтвердила перебои с поставками на российский рынок и пообещала возобновить продажу лекарств в апреле 2019 года.

В пресс-службе Борисовского завода медицинских препаратов объяснили, что препарат не производился в течение трех месяцев из-за отсутствия сырья, но пообещали, что препарат появится в аптеках в начале апреля.

***

До апреля постарайтесь не умереть. Хорошо?

Вообще аритмии встречаются часто. По данным медицинской литературы, 34-35 процентов людей имеют различные варианты синусовой аритмии, 7-12 процентов имеют синусовую брадикардию, 5-10 процентов синусовую тахикардию. То есть до половины граждан нашей страны могут нуждать в этом препарате - срочно, по жизненным показаниям. А препарата нет.

Ничего, конечно, страшного. От аритмий внезапно умирают не очень часто. Но нередко на фоне полного здоровья, даже со школьниками такое случается на уроках физкультуры. Раз - и умер. С людьми постарше чаще, чем со школьниками... Сердечно-сосудистые заболевания - это основная причина смерти в нашей стране. А 10–15% от всех болезней сердца приходится на долю аритмий.

Но в общем, ничего страшного. На среднестатистическом фоне ваше внезапная смерть отразится не сильно.

А.Б.

 



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