Первая пятилетка ОКП

Пять лет назад, 15 марта 2014 года на Учредительном съезде в Москве была образована Объединенная Коммунистическая партия (ОКП).

Основу ОКП составили бывшие члены КПРФ, выступившие против правого, социал-реформистского курса Зюганова и его соратников, превративших КПРФ в партию вождистского типа, в механизм для получения депутатских мест и беспринципного торга с властями.

Учреждаясь, ОКП провозгласила необходимость объединения всех, кто стоит на позициях научного коммунизма, демократии, интернационализма и атеизма в единую российскую компартию. В партию, ставящую своей задачей развитие классового сознания трудящихся и организацию их борьбы за власть.

В 2014 году, помимо бывших членов КПРФ, в нашу партию вступили активисты некоторых региональных коммунистических групп и левых организаций. Перед III съездом, в 2018 году, ОКП пополнилась представителями общероссийского движения «Трудовая Россия» и «Нового коммунистического движения».

Партия успешно взаимодействует с рядом профсоюзов и социальных движений, мобилизует трудящихся на протест против антисоциальной политики режима, ведет просветительную работу, пропагандирует марксистское учение, вносит социалистическое содержание в общедемократическое движение.

Сегодня ОКП это:

– партия борьбы против любых видов эксплуатации человека человеком, за упразднение ее основы – частной собственности на средства производства.

– партия, выступающая за коренные (революционные) преобразования, за замену власти буржуазии властью трудящихся. История не знает лимитов ни на революции, ни на контрреволюции.

– партия городского и сельского пролетариата, всех наемных работников физического и интеллектуального труда.

– партия реальной демократии. Мы за общество, в котором практически обеспечены политические права граждан и трудовых коллективов. Наша цель – диктатура пролетариата, а не диктатура над пролетариатом.

– партия социалистического интернационализма и советского патриотизма. Мы считаем пролетарский интернационализм главным условием возрождения обновленного СССР.

– последовательно антиклерикальная партия, партия научного материалистического мировоззрения. Мы выступаем за фактическое отделение церкви от государства и школы от церкви.

– партия творческого марксизма. Стремясь к единству коммунистов России, мы отрицаем как оппортунистический соглашательский уклон, так и «левое» сектантство.

ОКП стремится стать партией, объединяющей людей высоких нравственных, гуманистических идеалов. В конечном счете, все экономические и социальные преобразования нужны только для того, чтобы устранить причины корысти и лжи, вражды и ненависти, чтобы люди могли проявлять свои лучшие качества.

Наш девиз неизменен с 1848 года, когда великие учителя трудящегося человечества Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили в Коммунистическом Манифесте: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Сегодня мы поздравляем всех членов и сторонников ОКП с ее пятилетним юбилеем.

Мы зовем пока еще беспартийных российских трудящихся, имеющих коммунистическое мировоззрение, к построению партии вместе с нами. За пять лет сделано немало, однако пока наша борьба ещё слаба. Но все зависит от нас самих. Станем сильнее — сможем остановить наступление на свои права. Ещё нарастим силы – сумеем улучшить своё положение, организовать давление на власть. Встанем во весь рост – добьемся коренного переустройства России в своих интересах.

Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!