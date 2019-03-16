Первая пятилетка ОКП

Пять лет назад, 15 марта 2014 года на Учредительном съезде в Москве была образована Объединенная Коммунистическая партия (ОКП).
Основу ОКП составили бывшие члены КПРФ, выступившие против правого, социал-реформистского курса Зюганова и его соратников, превративших КПРФ в партию вождистского типа, в механизм для получения депутатских мест и беспринципного торга с властями.
Учреждаясь, ОКП провозгласила необходимость объединения всех, кто стоит на позициях научного коммунизма, демократии, интернационализма и атеизма в единую российскую компартию. В партию, ставящую своей задачей развитие классового сознания трудящихся и организацию их борьбы за власть.
В 2014 году, помимо бывших членов КПРФ, в нашу партию вступили активисты некоторых региональных коммунистических групп и левых организаций. Перед III съездом, в 2018 году, ОКП пополнилась представителями общероссийского движения «Трудовая Россия» и «Нового коммунистического движения».
Партия успешно взаимодействует с рядом профсоюзов и социальных движений, мобилизует трудящихся на протест против антисоциальной политики режима, ведет просветительную работу, пропагандирует марксистское учение, вносит социалистическое содержание в общедемократическое движение.
Сегодня ОКП это:
– партия борьбы против любых видов эксплуатации человека человеком, за упразднение ее основы – частной собственности на средства производства.
– партия, выступающая за коренные (революционные) преобразования, за замену власти буржуазии властью трудящихся. История не знает лимитов ни на революции, ни на контрреволюции.
– партия городского и сельского пролетариата, всех наемных работников физического и интеллектуального труда.
– партия реальной демократии. Мы за общество, в котором практически обеспечены политические права граждан и трудовых коллективов. Наша цель – диктатура пролетариата, а не диктатура над пролетариатом.
– партия социалистического интернационализма и советского патриотизма. Мы считаем пролетарский интернационализм главным условием возрождения обновленного СССР.
– последовательно антиклерикальная партия, партия научного материалистического мировоззрения. Мы выступаем за фактическое отделение церкви от государства и школы от церкви.
– партия творческого марксизма. Стремясь к единству коммунистов России, мы отрицаем как оппортунистический соглашательский уклон, так и «левое» сектантство.
ОКП стремится стать партией, объединяющей людей высоких нравственных, гуманистических идеалов. В конечном счете, все экономические и социальные преобразования нужны только для того, чтобы устранить причины корысти и лжи, вражды и ненависти, чтобы люди могли проявлять свои лучшие качества.
Наш девиз неизменен с 1848 года, когда великие учителя трудящегося человечества Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили в Коммунистическом Манифесте: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Сегодня мы поздравляем всех членов и сторонников ОКП с ее пятилетним юбилеем.
Мы зовем пока еще беспартийных российских трудящихся, имеющих коммунистическое мировоззрение, к построению партии вместе с нами. За пять лет сделано немало, однако пока наша борьба ещё слаба. Но все зависит от нас самих. Станем сильнее — сможем остановить наступление на свои права. Ещё нарастим силы – сумеем улучшить своё положение, организовать давление на власть. Встанем во весь рост – добьемся коренного переустройства России в своих интересах.
Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!
Несогласный Сергей написал 16.03.2019 10:33
Еще Ленин понял , социализм это глупость, ошибка и пошло поехало. НЭП и так далее. НЭП просто спас СССР от гибели, но в условиях модернизации капитализма, роста его и совершенствования СССР был обречен. Нет ни одного примера успешного при даже частичной частной собственности на средства производства.
Успехов!