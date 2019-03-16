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Московский листок

Парламент стал источником нечаянной радости

Опубликовано 16.03.2019 в разделе комментариев 0

украина война киев
Парламент стал источником нечаянной радости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам парламента оценить экономические потери Крыма за 25 лет нахождения полуострова в составе Украины и через европейские институты обязать Киев компенсировать убытки региона.

«Взыскать с России средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли... Посчитать за 300 лет», — заявил экс-генпрокурор Украины Пискун и предложил взять Россию «в рабство», если эта рента не будет уплачена.

***

Ну просто чемпионат в пансионате для альтернативно одаренных - кто громче пукнет!

Еще не взбзднули Варшава и Вильнюс. А им есть, чем. Отдельный вопрос Константинополь - там ровно половина нынешней Украины "исконно турецкая земля". Ну и Стокгольм тоже может обратиться по поводу крепости Ниеншанц и окружающих ее террриторий примерно до Новгорода.

А спикеру Госдумы можно еще обратить внимание на неравноправную сделку по уступке Аляски, Калифорнии и Гавайев. Там серьезные бабки можно огрести, печатному станку в США месяца два работать...

Богатая тема. Дурдому не на один год занятий.

К сожалению, теперь нельзя достойно выразить восхищение мудростью и политическим здравомыслием государственных органов. А слов, полноценно выражающих это восхищение, но не относящихся к обсценной лексике, пока в русском языке нету.

Нужны новые слова! Что-нибудь вроде "думец" с ударением на последнем слоге. Или МИДак, в смысле выдающийся и достойный восхищения дипломат.

Вот же какой может произойти удивительный вклад в языкознание от деятельности руководящих органов. И людям в радость.

Анатолий Баранов



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