Анатолий Баранов: жить в цивилизованной стране все же предпочтительней

Дал комментарий "Свободной прессе".

Большинство россиян считают, что присоединение Крыма никак не отразилось на и жизни. Такие данные приводит Фонд «Общественное мнение», проведя исследование посвящённое отношению к присоединению полуострова к России.

Респондентов попросили оценить событие, пятилетнюю годовщину которого страна отметит 18 марта, с точки зрения последствий для экономического и международного положения России.

По мнению 28% опрошенных, присоединение Крыма на экономике страны сказалось благотворно. 14% заявили, что замечают исключительно негативное влияние. О том, что пользы и вреда для экономики страны оказалось примерно поровну, сказали 35% россиян.

26% респондентов считают, что на международное положение России присоединение Крыма повлияло хорошо, в то время как 46% респондентов придерживаются противоположной позиции.

61% россиян уверены, что на их жизни присоединение Крыма никак не сказалось. По 14% опрошенных сообщили о положительном и отрицательном влиянии. При этом об изменениях в жизни самих крымчан к лучшему заявили 23% россиян.

— Если говорить об итогах для экономики, то тут, как говорится, пятьдесят на пятьдесят, — уверен главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. - Безусловно потребовались колоссальные вливания из бюджета в экономику Крыма, в достаточной мере разоренную в украинский период. То есть в краткосрочной перспективе одни расходы. Ну а в долгосрочной — инвестиции обещают принести свои плоды.

В международном плане глупо говорить о выгодах. Конечно, присоединение Крыма привело к значительной международной изоляции России. Когда-нибудь в очень отдаленной перспективе, когда из меня уже лопух расти будет, может и будут какие-то международные бонусы, но вот пока что аналогичная ситуация с Северным Кипром для Турции уже 40 лет никаких выгод не приносит. При этом турки поступили куда изящней — не стали присоединять Кипр к Турции, а создали независимую республику. Я, кстати, в 2014-м году полностью поддержал, и не только словами, независимость Крыма от Украины, а вот поспешность присоединения к РФ мне казалась излишней. По прошествии пяти лет понятно, что я был прав, но кто ж меня стал бы слушать? Но сейчас, когда событие состоялось, надо уже принимать его как данность, обратного хода не будет.

Зато с Донбассом не только не стали аннексировать, но даже и республики не признали. Где логика?

— 28% россиян считают, что на экономике страны присоединение Крыма сказалось благотворно. 14% опрошенных заявили, что замечают исключительно негативное влияние. О том, что пользы и вреда для экономики страны оказалось примерно поровну, сказали 35% россиян. Кто, по-вашему, эти люди и почему они так считают?

— Я не очень доверяю опросам ФОМа. Тем более, когда речь идет об экономике. Как положительно на сегодня сказалось на экономике РФ присоединение Крыма? Пока что идет процесс инвестирования, идет реконструкция инфраструктуры — пока одна расходная часть… Ну да, крымские вина неплохого качества появились в продаже, и довольно много. Крымские устрицы появились — это, если кто не знает, действительно достижение, крымская устрица почти вся погибла после Русско-японской войны. Восстановление промыслового разведения устрицы — это очень здорово. Но пока что на этом, кажется, всё. Ну, наверно, кубанские и ростовские спекулянты, которые возят в Крым продукты питания, получают с этого приличные прибыли. А вот чтобы восстановить молочное животноводство на крымских круглогодичных пастбищах — этого я даже в планах не видел.

— По мнению 26% участников опроса, на международное положение РФ присоединение Крыма повлияло хорошо. В то же время 46% респондентов придерживаются противоположной позиции. Тот же вопрос. Кто эти люди и почему так считают?

— Я сам хотел бы посмотреть на того, что видит положительные результаты на международной арене от присоединения Крыма. Скорее речь идет о неизбежном ущербе. Такое бывает.

— На жизни 61% россиян присоединение Крыма, по их оценкам, никак не сказалось. О положительном и отрицательном влиянии сообщили по 14% опрошенных. При этом об изменениях в жизни самих крымчан к лучшему сказали 23% жителей страны. Означает ли это, что большинству россиян все равно, есть Крым или нет? А как насчёт «крымского консенсуса»? Он еще работает?

— А какое количество россиян вообще бывало в Крыму? Я думаю, процентов 60 и не бывало, а то и больше. Какая им разница? Кстати, и на Украине подавляющее большинство в Крыму не бывало, но вот «очень страдают» от его утраты. Я думаю, в данном вопросе значение имеет в основном мнение самих крымчан. И они в среднем стали жить лучше, это очевидно. Я в последний раз был к Крыму два месяца назад, это был январь. Так вот, иной раз места в кафе свободного нет, и это все местные. В украинский период вне сезона кафе стояли пустые — у людей не было ни денег, ни привычки по кафе расхаживать. Хотя цены, конечно, выросли, и многие на это жалуются.

— Среди крымчан 90 процентов повторило бы свой выбор. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении?

— Думаю, тут и выбора никакого нет. Кому захочется возвращаться в «зимбабве»? Вот как бы ни было сложно, трудно и дорого, но жить в цивилизованной стране все же предпочтительней. Правда, в последнее время страна в очередной раз меняется, и как всегда — не в лучшую сторону…