Росстат преуменьшает убыль населения

Росстат за последний год стал в центре многих скандалов, связанных с фальсификацией данных, которые явно приукрашивают реальное положение дел. В основном, это касалось экономики и была надежда, что шаловливые ручки не добрались до основных демографических показателей. Давно было ясно, что идут манипуляции в сторону улучшения показателей заболевамости и младенческой смертности, но казалось, что такие базовые показатели, как рождаемость, естественный прирост населения и смертность не трогают. Но похоже, что и тут надежды на объективность этих данных оказались напрасными. - Обнаружил блогер и коммунист Владимир Стечкин (burcina-faso). - Судите сами. Вот я вчера опубликовал данные за январь 2019 года, которые вышли с большим опозданием. Данные нехорошие, показывающие усиление негативных тенденций или вымирания народа России:

Убыль за январь составила 44,3 тыс. человек, что является антирекордом с 2009 года. Но мне в теме указали, что Росстат по всем признакам и тут пытается сгладить картину, преуменьшая реальную убыль населения, т.к. опубликованные данные Росстата по регионам лучше тех, что публикуют сами регионы в своих ЗАГСах. Вот выборка тех регионов ЦФО, которые выложили свои данные:

Из них понятно, что Росстат на 5-10% преуменьшает убыль населения за январь. С чем это связано мне не понятно. Почему данные регионов не совпадают с тем, что публикует Росстат. В связи с чем связана такая корректировка?

Комментарий "АПН Северо-Запад": Элементарно. После зачистки Росстата от него требуют большего оптимизма. Приходится выполнять приказ. Совсем скрыть спад населения не получается, так хотя бы преуменьшают.