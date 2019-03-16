Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Росстат преуменьшает убыль населения

Опубликовано 16.03.2019 в разделе комментариев 2

Росстат преуменьшает убыль населения

Источник: АПН Северо-Запад

Росстат за последний год стал в центре многих скандалов, связанных с фальсификацией данных, которые явно приукрашивают реальное положение дел. В основном, это касалось экономики и была надежда, что шаловливые ручки не добрались до основных демографических показателей. Давно было ясно, что идут манипуляции в сторону улучшения показателей заболевамости и младенческой смертности, но казалось, что такие базовые показатели, как рождаемость, естественный прирост населения и смертность не трогают. Но похоже, что и тут надежды на объективность этих данных оказались напрасными. - Обнаружил блогер и коммунист Владимир Стечкин (burcina-faso). - Судите сами. Вот я вчера опубликовал данные за январь 2019 года, которые вышли с большим опозданием. Данные нехорошие, показывающие усиление негативных тенденций или вымирания народа России:

 

Убыль за январь составила 44,3 тыс. человек, что является антирекордом с 2009 года. Но мне в теме указали, что Росстат по всем признакам и тут пытается сгладить картину, преуменьшая реальную убыль населения, т.к. опубликованные данные Росстата по регионам лучше тех, что публикуют сами регионы в своих ЗАГСах. Вот выборка тех регионов ЦФО, которые выложили свои данные:

 

Из них понятно, что Росстат на 5-10% преуменьшает убыль населения за январь. С чем это связано мне не понятно. Почему данные регионов не совпадают с тем, что публикует Росстат. В связи с чем связана такая корректировка?

Комментарий "АПН Северо-Запад": Элементарно. После зачистки Росстата от него требуют большего оптимизма. Приходится выполнять приказ. Совсем скрыть спад населения не получается, так хотя бы преуменьшают.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
10 миллионов кавказцев и азиат поправят демографию русских
Ист Мат написал 16.03.2019 11:23
Правительство Rоссии планирует в течении 5 лет напустить в Россию 10 миллионов мигрантов. Видимо, от хорошей жизни народ выздоравливает, как мухи. Да только у них ума не хватает понять простое, чем больше недобрых чужаков в стране, тем сильнее вымирание. Возген Авагян правильно это подметил в своей статье "Печалемор".
Даже самому безумному аквариумисту не придет в голову увеличить число гуппиков, подсадив им десяток цихлид.
Ответить
цитировать Росстат вообще моветон
алекссс настоящийсс написал 16.03.2019 11:18
Это все равно что цитировать Горбачева или Ельцина.Ради хохмы разве.Анекдоты все же смешнее чем Росстат.Хотя...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Не менее сорока мусульман застрелено в Новой Зеландии ультраправыми
Не менее сорока мусульман застрелено в Новой Зелан...
15.03.2019
Владимир Лакеев об истории создания Объединенной коммунистической партии
Владимир Лакеев об истории создания Объединенной к...
15.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Росстат преуменьшает убыль населения (2)
Анатолий Баранов: жить в цивилизованной стране все же предпочтительней (0)
Парламент стал источником нечаянной радости (0)
Первая пятилетка ОКП (1)
Лекарство от внезапной смерти забыли закупить для аптек (8)
Дело Богачёвых. Прокуратура усомнилась в том, что охрана ДГИ имеет право применять силу к жильцам (1)
Победят трезвомыслящие мечтатели (25)
Анастасию Шевченко не отпускали к умирающей дочери в больницу, не отпускают из дому и сейчас (0)
В секторе Газа израильской военщиной разбомблено более ста целей (2)
Заводу по добыче питьевой воды из Байкала не все рады (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: М.Шевченко VS Шевченко М. / модератор Н.Платошкин / Виртуозное переобувание
Максим Калашников Максим Калашников: Военные лётчики в Сирии жалуются на беспредел командования
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Чемпионат в пансионате для альтернативно одаренных - кто громче пукнет!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ну сдохнет сотня-другая, подумаешь...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Новая Зеландия - 49
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss