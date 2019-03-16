Американские солдаты помочились на статую Свободы, но не дома, а в Риге

Двое американских военных получили штраф в размере 400 евро каждый за то, что справляли малую нужду на расположенный в самом центре Риги главный монумент Латвии - памятник Свободы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал информагентству ЛЕТА пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции (РМП) Томс Садовскис, инцидент произошел вечером 8 марта. Сотрудники центра видеонаблюдения РМП заметили, что на смотровой площадке памятника Свободы два человека справляют малую нужду.

На место происшествия были направлены полицейские, которые выяснили, что правонарушителями оказались двое граждан США. Ничто не свидетельствовало о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что РМП оштрафовала двух военнослужащих из США, которые прибыли в республику для участия в военных учениях. По его словам, за это правонарушение они также будут наказаны со стороны американской армии. Он добавил, что в армии США их ждут санкции, которые будут куда более суровы, чем штраф.

В Минобороны Латвии также выразили сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии.

Произошедшее также осудило посольство США в Латвии. "Посольство и военные коллеги США продолжают тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать этот случай. Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации", - указало диппредставительство.

Напомним, в 2014 году стало известно о нескольких потасовках с участием моряков из стран - участниц альянса, которые находились в портовом городе Вентспилсе для участия в международных учениях минно-тральных сил Open Spirit - 2014 ("Оупен спирит - 2014") в Балтийском море. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс тогда заявил, что моряки НАТО ведут себя "по-свински", игнорируя законы Латвии, а также ввязываются в конфликты и драки с местными жителями.

Другой случай имел место в июне 2016 года, когда несколько британских солдат, участвовавших в крупных международных военных учениях НАТО Saber Strike 2016, в состоянии алкогольного опьянения разгромили такси в центре Риги.

В ноябре этого же года стало известно еще об одном инциденте - британский солдат был задержан в ресторане быстрого питания "Макдональдс" за драку и нанесение незначительных телесных повреждений местному жителю.

Напомним, вчера заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что с 1990-х НАТО «расширяется строго на Восток». После 2014 года страны альянса особенно активно наращивают деятельность в Польше и странах Балтии, однако уверяют, что действуют на ротационной основе, не нарушая основополагающего акта Россия-НАТО. По словам Михаила Попова, за последние два года численность военных «первоочередного задействования» альянса выросла в 1,6 раза, с 25 до 40 тыс. человек. В беседе с «Красной звездой» Попов добавил, что в Прибалтике развернуты «усиленные батальонные тактические группы», численность которых может достигать тысячи человек.

От редакции: Что ж, какие защитники, такое и уважение. Латвийская элита всё напевает старые песенки про советскую оккупацию - но надо отметить, что "оккупанты" ставили Советской Эпохе тут такие памятники, которые все осквернить или снести довольно сложно, после себя оставили такую инфраструктуру, которой позавидовали бы и некоторые страны ЕС нынешние. Жилой фонд, а так же прочие рудименты социализма. Тот же Рижский вагоностроительный завод - обеспечивал весь СССР электричками. И это не считая построенных за годы "оккупации" школ, детсадов, больниц, вузов...

Символично, что американская солдатня помочилась именно на тот памятник, что символизирует освобождение от "сов.оккупации", то есть символизирует выход Латвии из СССР под напором перестройки. Так сказать "за нашу и вашу свободу" отлили на гранит - ото всей души! И жаль, что не по большому. Правда, они бы и под советские памятники так же справили нужду - да вот не осталось ни одного, собственная декоммунизация прошлась по экс-советским странам Прибалтики. "Бронзовый солдат" уже не защитит от осквернения...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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