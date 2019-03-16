Состоятельного думака-справедросса Белоусова буржуазная Фемида оставила на свободе

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Вадим Белоусов, задержанный сегодня в Екатеринбурге во время допроса по обвинению в получении взятки на 3,5 млрд рублей, останется на свободе.

Следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам.

Однако Ленинский районный суд Екатеринбурга, избирая для него меру пресечения, не поддержал ходатайство следователей и оставил народного избранника на свободе, сообщает URA.ru.

Сам депутат Белоусов во время судебного заседания заявил, что удивлен выдвинутым против него обвинениям. "Три миллиарда - это 100 миллионов долларов, куда я их дел?", - недоумевал он, комментируя свое уголовное дело во время перерыва. Своей вины депутат не признает.

Теперь Белоусов планирует вернуться в Москву и продолжить работу, сообщил ТАСС его адвокат Игорь Трунов. "Белоусов планирует в ближайшее время вернуться в Москву и приступить к исполнению своих обязанностей в Госдуме", - сказал защитник. Но в отношении депутат в настоящее время действует ограничение на выезд за границу. "Он не может покидать пределы РФ", - уточнил Трунов.

Как напоминает URA.ru, Белоусов - давний соратник и деловой партнер экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который сейчас находится в бегах и в розыске. Вместе с ним Белоусов начинал бизнес в 90-х годах.

Как установило 4-е следственное управление СКР, которое ведет следствие по этому делу, с мая 2010 года по январь 2014 года Юревич и Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере более 3,25 млрд рублей за оказание общего покровительства и госконтракты на ремонт и строительство дорог.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году Главным следственным управлением СК РФ по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

А 6 декабря 2018 года по запросу Генпрокуратуры РФ Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности.

В случае если вина Белоусова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В апреле 2018 года сообщалось, что правоохранители готовят материалы для привлечения Белоусова к ответственности по делу о взятке Юревичу, который был бизнес-партнером парламентария по компании "Макфа". Экс-глава Челябинской области проживает в Лондоне и объявлен в международный розыск по делу о взятках, самая крупная из них оценивается в 3,4 миллиарда рублей.

По данным налоговой службы, "Южуралавтобан" заключил госконтракты с Министерством строительства Челябинской области на 5,1 млрд рублей. Их получили ООО "Главкапстрой" и ООО "Симметрия - Строительные технологии" в качестве субподрядчиков. В каждой из этих компания были трудоустроены по одному человеку. Более 20 млн евро и 20 млн долларов были перечислены на счета в США, Швейцарии, Турции, Эстонии, ОАЭ и на Кипре, а другая часть средств - более 390 млн рублей - обналичена в России.

Семья Белоусовых вместе с семьей Юревича была указана в числе совладельцев АО "Макфа" до 2014 года, а сын Белоусова является членом совета директоров. Кроме того, жена депутата Ирина Белоусова владеет долями в 11 челябинских компаниях. Согласно опубликованной декларации о доходах, в 2017 году она заработала 266 млн рублей и вошла в десятку самых состоятельных жен парламентариев. Также у нее задекларирована квартира и участок земли под строительство дома в Испании.

- Да в общем-то, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - типичная деловая история для думака путинского периода, вот такие нынче "народные избранники", представители правящего класса, совладельцы холдингов-фиголдингов, офшоров, испанской недвижимости владельцы, и вопрос сейчас уже не в том даже, что столь крупно хапнувшего думака оставляют на свободе как добропорядочного гражданина, а в том, сколько в Госдуре таких вот "лучших людей России" осталось, и надо полагать, что немало, а практически все, просто не все "палятся" на взятках, хотя род дейтельности - лоббизм, - предполагает и такую форму статусной ренты, "справедливая Россия", однако.

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