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Московский листок

Газпромовский Лесин слишком много знал, оттого и травмы получил несовместимые с падением

Опубликовано 16.03.2019 в разделе комментариев 1

газпром сша силовигархия газпром-медиа
Газпромовский Лесин слишком много знал, оттого и травмы получил несовместимые с падением

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает «Радио Свобода». Отмечается, что у Лесина выявили перелом подъязычной кости и шеи ниже челюсти. Однако неизвестно, когда именно нанесены травмы: до смерти или же после. То есть тут самое время вспомить присказку мачо из КГБ-ФСБ: "второй раз бью по трупу"

Также в отчете нет данных о насильственной смерти Лесина, уточняет организация. Ранее сообщалось, что была определена причина смерти Михаила Лесина. Бывший министр печати и экс-глава «Газпром-медиа» Михаил Лесин скончался на 58-м году жизни в гостинице Hotel Dupont в центре Вашингтона. 

Лесин занимал пост министра России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с 1999 по 2004 год. Он также был председателем правления ОАО «Газпром-медиа-холдинг» с 1 октября 2013 по 12 января 2015 года.

От редакции: Напомим всё же, что было незадолго до странной смерти рулевого кремлёвских СМИ, а то вроде бы второстепенной информацией теперь считают причину приезда Лесина в США. Лесин находился под пристальным вниманием американского Федерального бюро расследований. В июле 2014 года сенатор-республиканец Роджер Уикер обратился в ФБР с просьбой проверить, не нарушил ли российский медиаменеджер законодательство о коррупции и отмывании денег. Кроме того, Лесину принадлежала одна из компаний, связанных с корпорацией Ove Financial, фигурирующей в "Панамских документах". Лесин собирался встретиться с сотрудниками Минюста США, расследовавшими деятельность российского телеканала RT, и рассказать им, "как работает машина пропаганды". По информации издания, именно американский Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело. 

То, что Лесин сильно нервничал перед этой, последней встречей с минюстовцами - очевидно. Иначе не пил бы так, "как не в себя". Однако, учитывая, сколь длинны у силовигархии руки и характер лицевых травм - фронтальных, а пьяные обычно валятся всё же криво, - не стоит верить в несчастный случай. Скорее, ему дали напиться до такого состояния, чтобы правдоподобие падения и гибели по-пьяни стало максимальным для тех, кто был свидетелем его запоя. Какой использовался для нанесения смертельных травм предмет, теперь установить сложно, но их множественность и локализованность не оставляют иных версий: убийство.

Он был хранителем и живым носителем давних государственных медиа-тайн, не только путинского, но и ельцинского периода, и был устранён как важный свидетель. И били так, словно имели на это право, "питерская" мафия грубо убирала своего, "повязанного", и он не оказывал сопротивления. Да, покойный не отличался высокими моральными качествами и был весьма богат после госслужбы, что вряд ли похоже на ореол мученика, но поэтому же вероятнее здесь убийство: силовигархи не церемонятся с информационными лакеями, как бы богаты они ни были. Вспомните, как умер Рома Продюсер. Кстати, и период "Анатомий протеста" был ему хорошо известен и подконтролен, он мог многое рассказать, что при общественном резонансе лишило бы в РФ не только работы некоторых в "Газпром-медиа", но и их спонсоров-заказчиков доступа к источнику власти - газу, нефти, СМИ... 

 Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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наверно
подавился написал 16.03.2019 16:48
и это единственный вариант, и это хорошая новость.
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