Делёж мандата покойного Алфёрова пигмеями-зюгановцами вышел за рамки партии

Геннадий Зюганов назвал ерундой решение бывшего кандидата в депутаты от партии Бориса Иванюженкова оспорить передачу мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова Павлу Грудинину. Об этом он сообщил ТАСС.

«Уточним, но это все ерунда. По закону предлагается [место того], кто ушел из верхнего списка, любому, кого сочтет нужным партия. Это все совершенно очевидно», — сказал он.

14 марта президиум КПРФ решил передать депутатский мандат Алферова, который скончался 1 марта в возрасте 88 лет, бывшему кандидату в президенты и директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. При этом источники РБК сообщали, что в Кремле были категорически против такой идеи.

Впоследствии экс-кандидат в депутаты Госдумы Иванюженков рассказал РБК, что он подал иск против КПРФ, оспорив решение президиума партии. Он полагает, что оно нарушает «его права и законные интересы, включая конституционное право быть избранным депутатом Государственной думы». Иванюженков сослался на статью 96 закона «О выборах депутатов Госдумы». Он отметил, что мандат должны были сначала предложить кандидатам, которые значились в региональном или федеральном списке выше, однако ему его не предлагали.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный невесел:

- Сколь масштабна была личность Алфёрова, при всём его лоялизме, столь убоги эти все мышиные процедурки с переходом мандата после его смерти. Напоминает делёж наследства советского дедушки-гения его убогими внуками, на которых природа отдохнула. Только вот не впору мышиному выводку пидажки, ордена, зато госдача и квартира на улице Горького - в самый раз. Ну, или мандат, дающий неприкосновенность. Какому бы самому солидному дяденьке передать такой громадный статус, решает ЦК КПРФ. Может, тому самому, который проиграв президентские выборы выклянчивал у победителя закрытие уголовных дел, нисколько не стесняясь уровня и резонансности встречи? Потом ведь не подпустят к телу... "Ерунда" - это точно господин Зюганов сказал. На фоне Алфёрова любой "преемник" мандата - ерунда. Причём поражает ещё та искренняя радость некоторых "коммунистов" от того, что мандат заполучил средней удачливости буржуа, бизнесАм которого стали угрожать те самые буржуи, что выбрали его в качестве розовой куклы для битья на прошлогодних мартовских выборах... Не просто ерунда, ерундОвина прямо-таки, загогулина неприличного изгиба...

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