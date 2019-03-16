За сепаратизм Рунета государство заплатит из нашего бюджета, решил Совет арашуковых

В Совете Федерации подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о суверенном Рунете, также известного как законопроект об изоляции Рунета (полное название - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети "Интернет" на территории Российской Федерации). Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента.

По словам соавтора документа, первого заместителя председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, одно из предложений касается компенсации операторам связи расходов, связанных с установкой и эксплуатацией на их сетях программно-технических средств противодействия угрозам. Сейчас в законопроекте это не предусмотрено.

"Поскольку технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, то и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств", - пояснила Бокова РБК.

По ее словам, одна из целей документа - сделать так, чтобы операторы не несли дополнительных расходов. Ранее соавтор законопроекта сенатор Андрей Клишас заявлял, что на его исполнение в бюджете предусмотрено 20 млрд рублей. Бокова подтвердила, что речь идет о такой сумме, хотя "пока это очень приблизительно".

"Прежде чем включить рубильник - десять раз подумай"

Также предлагается частично освободить операторов от ответственности перед абонентами в случае сбоев из-за работы специальных средств противодействия угрозам. Сейчас в законопроекте закреплена норма, освобождающая операторов от ответственности только перед государством.

"Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограничена. Но тогда нам следует также определить порядок, как абонент сможет получить компенсацию причиненных ему убытков", - сообщила Бокова.

Если будет предусмотрена возможность компенсации убытков за счет государства, то "чиновники будут задумываться, прежде чем принимать решение о вмешательстве в сеть", добавила сенатор. По ее мнению, это поможет исключить "случаи чрезмерных последствий". "Прежде чем включить рубильник - десять раз подумай, как это отразится на сетях, не пострадают ли чувствительные сервисы - телемедицина, платежи, передача данных, там, где это происходит через интернет", - добавила соавтор законопроекта.

Виды угроз будет "придумывать" правительство

Бокова отметила, что в ходе обсуждения инициативы в Госдуме и в отзыве правительства задавались вопросы, против каких именно угроз целостности российского интернета направлен законопроект. "Поскольку все угрозы в законе прописать нельзя, - они могут меняться, появляться новые, - предлагаем в законопроекте закрепить необходимость принятия акта правительства, в котором будут прописаны порядок выявления таких угроз и их основные виды и модели", - пояснила Бокова.

В законопроекте также готовы напрямую закрепить, что отдельные меры, например, обязанность операторов связи выполнять установленные государством правила маршрутизации трафика, будут применяться только в случае выявления угроз.

Бокова отметила, что споры вызывает вопрос о том, должна ли сохраняться обязанность операторов блокировать запрещенные ресурсы в интернете через реестр Роскомнадзора при наличии установленных на их сетях программно-технических средств противодействия угрозам. В действующей редакции законопроекта такая обязанность с операторов снимается, как только они поставят на своей сети специальные средства.

При этом Бокова признала, что подключение таких средств одновременно на всех сетях невозможно. "В результате операторы связи, у которых будут установлены такие средства, и операторы связи, у которых их не будет, окажутся в неравных условиях. В связи с этим сейчас обсуждается вариант либо полного исключения из законопроекта этой нормы, либо определения особого порядка ее вступления, например, через год после принятия закона", - сказала сенатор.

Юзеры - против. Они не хотят назад в СССР

10 марта в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг против «изоляции рунета». Организатором выступили Либертарианская партия и «Общество защиты интернета». Также согласованные акции были организованы в Хабаровске и Воронеже.

Корреспондент “Ъ” сообщил, что на проспекте уже собралось около 10 тыс. человек. Большинство из них — молодые люди до 30 лет. В свою очередь столичное управление МВД РФ сообщило об участии в акции 6,5 тыс. человек.

На плакате одного из восставших юзеров значилось: No need USSR. Видимо, юзер натерпелся цензуры в интернете до 1991-го, при власти кровавых большевиков и даже побывал в ГУЛАГе за посты о насильственной коллективизации и культе личности...

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов со сцены сообщил о 15 задержанных. Перед началом митинга были задержаны восемь активистов. Полиция потребовала лицензии на связки воздушных шаров, назвав их беспилотным летательным средством.

Как рассказал “Ъ” Михаил Светов, сотрудники полиции дважды без объяснения причин изъяли баннеры и задники импровизированной сцены. «Изъяли дважды. Один раз мы вернули. Второй не удалось»,— сказал он.

После выступления Михаила Светова на сцену вышла группа IC3PEAK.

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