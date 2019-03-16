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Московский листок

Легендарный Б-52 совершил полёт устрашения над Балтикой у границ РФ

Опубликовано 16.03.2019 в разделе комментариев 0

сша нато минобороны авиа атом балтика
Легендарный Б-52 совершил полёт устрашения над Балтикой у границ РФ

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в пятницу осуществил очередной полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. 

По имеющимся данным, бомбардировщик вылетел с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. После трансатлантического перелета он прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику. Уже над Балтийским морем он лег курсом в сторону морской границы Калининградской области. 

Самолет находился в зоне действия российской ПВО несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км. После чего он лег курсом на авиабазу в Великобритании. 

При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тыс. метров с демонстративно включенным транспондером. 

Одновременно вблизи границ Калининградской области в пятницу осуществлял многочасовой полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл. Вблизи морских границ Калининградской области был также зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Отметим, что Б-52 ещё так нагло у границ экс-СССР никогда не летали. Очевидно, так осуществляется моральная "поддержка с воздуха" переброски новых сил НАТО внутри ЕС всё ближе к границам РФ. И пописавшие под памятник независимости Латвии американские солдаты - из этой же оперы. Однако весёлого тут мало. ВВС США ведут систематический облёт границ РФ, на что долговато и разорительно правящий в России класс "питерских" нефтегазовых мультимиллиардеров отвечает лишь байками про гиперзвуковые ракеты, но никак не аналогичными рейдами.

В День Красной армии и военно-морского флота, например, то есть совсем недавно, наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar. Полет проходил в рамках Договора по открытому небу от 1992 года. Борт пролетел в зоне действия приёмника, расположенного в Чите. 

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