Друг Путина воспользовался опытом отравления Литвиненко в борьбе со свидетельницей?

34-летняя свидетельница по делу против экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони скончалась. Вскрытие показало, что причиной смерти Иман Фадиль стало отравление радиоактивными веществами, среди которых был радиоактивный изотоп кобальта.

Итальянские СМИ намекают, что специалистами в таких смесях являются русские, но напрямую Россию не обвиняют. Британская "Таймс" сообщает, что Фадиль собиралась свидетельствовать о том, как Берлускони платил девушкам на своей вилле за молчание. Фадиль ранее говорила, что получила 2 тысячи евро за подобную вечеринку несколько лет назад. И она видела, как несовершеннолетние девушки раздевались для экс-премьера.

Женщина лежала в больнице с января, последний месяц она страшно мучилась. Тогда она рассказала своей семье о возможном отравлении, которое было выгодно в Италии только одному человеку.

А вот кто умер очень похожей мучительной смертью: бежавший в Великобританию в 2000 году экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко скончался в ноябре 2006 года в Лондоне в возрасте 43 лет. По данным следствия, смерти предшествовала встреча Литвиненко с двумя бывшими коллегами - Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, с которыми он пил чай. Луговому, ныне являющемуся депутатом Госдумы от ЛДПР, в Британии даже было предъявлено заочное обвинение, и власти Соединенного Королевства обращались с запросом о его экстрадиции в рамках дела Литвиненко, но получили отказ. Оба россиянина категорически отрицают свою причастность к смерти Литвиненко. Более того, Луговой заявлял, что Литвиненко был британским шпионом (правда, какое это имеет отношение к отравлению? это косвенное признание, что "ворога убил"?).

Официальное медицинское заключение о причинах смерти Литвиненко до сих пор не обнародовано. По некоторым данным, британские власти не хотели также раскрывать данные о предполагаемой работе Литвиненко на британскую разведку.

Напомним, что имидж престарелого герховодника в прошлом году начали вытаскивать из болота. В мае Надзорный суд Милана решил реабилитировать экс-премьера Сильвио Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Об этом пишет Corriere della Sera.

Постановление надзорного суда отменяет предыдущие решения итальянских судебных органов, согласно которым 81-летний политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.

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