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Московский листок

Рыбные богатства Урал-реки уничтожены в "свободном" Казахстане

Опубликовано 17.03.2019 в разделе комментариев 1

казахстан тюрьма урал рыба
Рыбные богатства Урал-реки уничтожены в "свободном" Казахстане

Источник: socialismkz.info

Подружка рассказала, что мои ходили на грустный субботник — мертвую рыбу собирать. У нас тут кладбище же на всю реку, как вы знаете. Дохлую рыбу тоннами собирают. Весь берег усыпан трупами, а в воде их еще больше. Апокалипсис. Памятник халатного правления. 

А когда на днях у мамы была, она промолчала. Я знаю почему — побоялась она, что я тоже полезу, а учитывая слабость физическую и возбудимость нервическую, могу залечь на больничный одр надолго. А откачивать меня потом ей…

Хотя я бы все равно не пошла — не в том возрасте уже с голой жопой скакать вперед. 

Почему правительство отказывается объявить техногенную катастрофу, но с таким усердием тратит ресурсы на что-то непонятное?

Почему у нас тут в Атырау я не вижу стянутые республиканские силы для борьбы с последствиями чудовищной халатности?

Почему я не слышу шума бурных расследований и мнений международных экспертов?

Почему мои родные должны стоять по колено в холодной воде и убирать говно за предприятиями?

Почему у меня такое чувство, что Атырау сирота и никому не сдался? Что с него только имеют и его только доят, а на его состояние и здоровье моему государству плевать?

Почему с катастрофой такого масштаба город должен справляться один, хотя он кормит полстраны?

Почему мне так стыдно перед всем мировым сообществом за каждую маразматическую новость моей страны: пятеро детей погибли в пожаре в столице, одна из крупнейших рек страны умирает, в столице строят могилу стоимостью много миллиардов, людей сажают, инет блокируют, ушедшую с позором министершу возвращают обратно в правительство… Какая-то инфантильная беспечность на местах, где это сродни преступлению. 

Мне стыдно. Мне стыдно, что я свидетель всего этого безумия. Простите, потомки. Нет, лучше презирайте. Я заслужила. Мы заслужили.

Макан Маканыч

От редакции: Вообще-то Атырау - это город Гурьев. История города начинается в 1640 году, когда русский купец Гурий Назаров в устье реки Яик при впадении в Каспийское море построил деревянный острог. Дети основателя Михаил, Иван и Андрей Гурьевы первыми начали промысловую разработку рыбных богатств Яика. Позднее острог перешёл под власть Яицкого казачьего войска. В 1647—1648 годах по царскому указу был возведён каменный город, его стали именовать Нижним Яицким городком, реже — Усть-Яицким городком. В XIX веке он стал именоваться Гурьевым городком, позднее просто Гурьевым.

Откуда взялось Атырау и что это значит? 4 октября 1991 года город переименован в Атырау. Слово это не значит почти ничего - урочище, камышовая отмель, островок. Никакой исторической нагрузки - только чтобы уничтожить всякое упоминание об основателях и первых поселенцах города.

Мало кто знает, что изначально основным промыслом яицких казаков было вовсе не земледелие, а именно рыбная ловля. Река Яик была одним из основных поставщиков рыбы в Россию с 17-го века. Причем регламенты вылова рыбы существовали с 17-го века и строжайше соблюдались вплоть до революции 1917 года.

Общий улов рыбы определялся в 63 000 пудов красной рыбы, 2 520 000 пудов частиковой рыбы, 8 000 пудов икры красной рыбы (по данным о вывозе рыбных продуктов из пределов Уральского казачьего войска за 1896 г.), с общей ценностью более 3 миллионов тогдашних рублей.

Ну а как распорядились этим богатством новые хозяева нижнего Урала - смотрите сами...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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киргуду
а где этот написал 17.03.2019 02:22
гребанный фолотин,который с украины дань за крым содрать хотел?.....пад носом вонь,убирает
пусть ....
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