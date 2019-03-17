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Московский листок

И вот уж кандидаты от КПРФ судятся за место в Думе...

Опубликовано 17.03.2019 в разделе комментариев 0

кпрф выборы зюганов
И вот уж кандидаты от КПРФ судятся за место в Думе...

Подольский городской суд Московской области рассмотрит иск кандидата на выборах в Госдуму от КПРФ Бориса Иванюженкова, оспаривающего решение руководства КПРФ о передаче вакантного после смерти Жорева Алферова мандата депутата ГД Павлу Грудинину.  

Иванюженков считает, что данное решение противоречит требованиям ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы» и нарушает его конституционное право быть избранным депутатом - КПРФ отступила от принципа очередности расположения кандидатов без объективных оснований.

На парламентских выборах 2016 года Иванюженков входил ту же региональную группу (Московская область) списка кандидатов КПРФ, что и Грудинин, но если Иванюженков занимал в ней 6 место, то Грудинин — всего лишь 9-е. 

***

Первое. Новая мода - "коммунисты" решают внутрипартийные вопросы в буржуазном суде. Даже удивительно, что юрист по образованию Ульянов-Ленин не догадался вовремя решить вопрос с "меньшевиками" в суде.

Второе. Совершенно логично, что такой авторитетный бизнесмен как Иванюженков стоял в списке КПРФ на куда более высоком месте, чем директор ОАО "Совхоз имени Ленина". Почему же потом его позабыли, и стали из каждого утюга раскручивать весьма спорную для коммунистов персону Грудинина, в результате чего кампания по выборам президента превратилась для партии в полосу непрерывного позорища?

Третье. А почему вообще в списках КПРФ оказываются персонажи, совершенно никак не связанные ни с партией, ни с левым движением, а скорее наоборот? А настоящие коммунисты остаются на подхвате, в роли помощников, советников и прочего персонала при представителях буржуазии?

У КПРФ было, кому передать мандат Алферова - да хотя бы Борису Кашину, математику, академику РАН, реально много сделавшему и для партии, и для коммунистического движения в целом? 

И вот заспорили мы вчера на эту тему в Фейсбуке с Дмитрием Аграновским, который все намекал, что я и Дарья Митина скверно отзываемся о Грудинине по заказу каких-то темных сил и небескорыстно. В отличие от абсолютно бескорыстной любви КПРФ к толстым кошелькам с сомнительным прошлым. Но почему самого Аграновского, очень известного адвоката и политического деятеля, много сделавшего для КПРФ, так и разу и не поставили на проходное место не то что в Госдуму, но даже в областной парламент? Все какие-то странные личности - тот же Иванюженков уже бывал депутатом от КПРФ, а Грудинин стал аж кандидатом в президенты. А вот популярного, известного, обладающего безупречной репутацией Аграновского эта партия держит на подпевках...

И таких примеров странного отбора лидеров в разных партийных списках - множество. И все об этом знают. И много-много лет молчат, потому что молчание в этой как бы "коммунистической" партии - это общее правило. Что бы ни произошло - выдвинули ли бандита или вора на видное место, загнобили ли твоего товарища ни за что - ты будешь молчать, и тебе будет позволено "оставаться в рядах". Для возможных каких-то будущих бонусов.

И такая партия поведет трудящихся на борьбу, на слом существующих порядков, к победе революции? Не смешите...

Анатолий Баранов



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