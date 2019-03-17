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Московский листок

Мирный захват телецентра демонстрантами в Белграде закончился мирным же изгнанием их

Опубликовано 17.03.2019 в разделе комментариев 0

протест сербия
Мирный захват телецентра демонстрантами в Белграде закончился мирным же изгнанием их

Участники антиправительственной акции в Белграде вечером в субботу, 16 марта, закидали яйцами и временно блокировали здание Радио и телевидения Сербии. Несколько десятков человек во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем вошли в офис РТС, обклеили его листовками. К Обрадовичу присоединился другой оппозиционный политик, бывший мэр Белграда Драган Джилас. Демонстранты и представители оппозиции, протестующие против внутренней политики президента страны Александра Вучича, потребовали предоставить им эфир для выступления, но получили отказ.

Позже полиция в Белграде освободила здание Радио и телевидения Сербии от демонстрантов и представителей оппозиции, протестующих против внутренней политики президента страны Александра Вучича и требовавших эфир для своего выступления.

"Без лишнего применения силы полиция защитила всех, кто работает в RTS (Радио и телевидение Сербии), и, уважая закон, восстановила общественный порядок в этом здании. Тех, кто пытался что-то сделать силой, из здания вывели. Несмотря на тот факт, что полиция мирным способом разрешила ситуацию, было много инцидентов и нападок в адрес полиции", - заявил Стефанович, добавив, что из-за нападения на полицейского задержан один участник протеста.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич осудила данное нападение и заявила, что государство не потерпит насилия. В связи с происходящим президент страны Александр Вучич выступит 17 марта перед нацией.

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