"Жёлтые жилеты" испортили Макрону горнолыжный отдых

По меньшей мере 59 человек пострадали во время столкновений на акции «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру полиции. Различные ранения получили 42 участника демонстрации и 17 полицейских. Настоящие баррикадные бои с использованием брусчатки проходили у Триумфальной арки и самого Елисейского дворца. Ожидается в соцсетях по-прежнему Акт 18, революция.
По последним данным МВД, в акции 16 марта в столице Франции приняли участие около 10 тыс. человек, задержаны 192 демонстранта. По всей стране на протесты «желтых жилетов» вышли 32 тыс. человек, передает France Info.
«Желтые жилеты» протестуют в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд. В столице полиция для разгона демонстрантов применила водометы и слезоточивый газ.
Елисейский дворец объявил, что президент Эмманюэль Макрон сократил свой отпуск на горнолыжной станции в Верхних Пиренеях и позднее в субботу вернется в Париж, чтобы принять участие в заседании МВД по итогам акции.
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер напуган не на шутку: «Никакого сомнения нет. Они призывают к насилию, и они здесь для того, чтобы посеять хаос в Париже. Профессионалы разгрома и беспорядков, они, экипированные и замаскированные, проникли в кортежи. Мною дано распоряжение префекту полиции отвечать решительно на эти непозволительные атаки».
Протесты «желтых жилетов» во Франции начались в ноябре 2018 года. Изначально демонстранты требовали снизить цены на бензин и повысить зарплаты и соцвыплаты, затем акцент протестов сменился на недовольство действующей властью. Несмотря на то что во Франции ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной зарплаты, протесты продолжаются, манифестанты требуют отставки Макрона.
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про акты вандализма во Франции написал 17.03.2019 12:14
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Второе. В заметке не отражена роль Раша Тудей в подзуживании и организации вандализма во Франции.
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И третье. Для расширения кругозора пишущего такие радостные заметки о разгуле французской гопоты рекомендую прочитать вот про это:
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https://www.newsru.com/world/14mar2019/cecile_vaissie.html или здесь: https://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/03/blog-post_15.html
тут написал 17.03.2019 12:10