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Московский листок

"Жёлтые жилеты" испортили Макрону горнолыжный отдых

Опубликовано 17.03.2019 в разделе комментариев 2

франция революция нефть бензин макрон жёлтые жилеты
"Жёлтые жилеты" испортили Макрону горнолыжный отдых

По меньшей мере 59 человек пострадали во время столкновений на акции «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру полиции. Различные ранения получили 42 участника демонстрации и 17 полицейских. Настоящие баррикадные бои с использованием брусчатки проходили у Триумфальной арки и самого Елисейского дворца. Ожидается в соцсетях по-прежнему Акт 18, революция. 

По последним данным МВД, в акции 16 марта в столице Франции приняли участие около 10 тыс. человек, задержаны 192 демонстранта. По всей стране на протесты «желтых жилетов» вышли 32 тыс. человек, передает France Info.

«Желтые жилеты» протестуют в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд. В столице полиция для разгона демонстрантов применила водометы и слезоточивый газ.

Елисейский дворец объявил, что президент Эмманюэль Макрон сократил свой отпуск на горнолыжной станции в Верхних Пиренеях и позднее в субботу вернется в Париж, чтобы принять участие в заседании МВД по итогам акции. 

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер напуган не на шутку: «Никакого сомнения нет. Они призывают к насилию, и они здесь для того, чтобы посеять хаос в Париже. Профессионалы разгрома и беспорядков, они, экипированные и замаскированные, проникли в кортежи. Мною дано распоряжение префекту полиции отвечать решительно на эти непозволительные атаки».

Протесты «желтых жилетов» во Франции начались в ноябре 2018 года. Изначально демонстранты требовали снизить цены на бензин и повысить зарплаты и соцвыплаты, затем акцент протестов сменился на недовольство действующей властью. Несмотря на то что во Франции ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной зарплаты, протесты продолжаются, манифестанты требуют отставки Макрона. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
про акты вандализма во Франции написал 17.03.2019 12:14
Гопники, уже давно не имеющие ничего общего с "желтыми жилетами", которые первоначально вышли с экономическими требованиями, вчера устроили акты классического ВАНДАЛИЗМА, и если еще недавно Макрон заявлял, что "не намерен запрещать протесты" (https://echo.msk.ru/news/2380743-echo.html), то после вчерашнего разгула гопоты заявил, что эти ПОГРОМЫ и ВАНДАЛИЗМ не имеют никакого отношения к протестным акциям. Это первое.
.
Второе. В заметке не отражена роль Раша Тудей в подзуживании и организации вандализма во Франции.
.
И третье. Для расширения кругозора пишущего такие радостные заметки о разгуле французской гопоты рекомендую прочитать вот про это:
.
https://www.newsru.com/world/14mar2019/cecile_vaissie.html или здесь: https://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/03/blog-post_15.html
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киргуду
тут написал 17.03.2019 12:10
мне кто то говорил,что французы не вояки...повторюсь":пока макрончику макронку не надерут,не успокояться"! а потом и за копов возьмуться или наоброт но смысл один.
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