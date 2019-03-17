Путинская Россия защищает буржуев, Индия - защищается от буржуев

Индийские власти согласились ввести должность специального локпала (народного омбудсмена) по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Как сообщаил в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве, первым в истории страны локпалом должен стать судья Пинаки Чандра Гхосе, бывший член Верховного суда.

Решение об этом было принято в пятницу на специальной встрече представителей парламента и Верховного суда, официальное объявление о назначении Гхосе будет сделано в ближайшее время. Ранее Верховный суд постановил назначить локпала до конца февраля, однако процедура затянулась.

Локпал получит право проверять деятельность всех государственных чиновников, в том числе министров, судей Верховного суда и даже премьер-министра (с ограничениями) на предмет причастности к коррупции.

При этом омбудсмен не должен подчиняться никакому ведомству, а быть независимым и действовать, реагируя на жалобы или запросы граждан. Ожидается, что в ведомстве локпала будут работать известные юристы и бывшие госчиновники, незамеченные в коррупции. Подобные ведомства должны появиться и на уровне штатов.

Борьбу за введение новой должности правозащитники и различные общественные деятели вели более 50 лет - с 1960 годов. Известный индийский общественник Анна Хазаре провел несколько голодовок, требуя от правительства ввести эту должность, однако только сейчас власти согласились ввести институт локпала.

От редакции: Прелюбопытная складывается тенденция, и всё познаётся в сравнении: в РФ, например, есть только защитник прав буржуев, омбудсмен то есть. Государство как бы этим - да на самом деле вовсе и не "как бы", а вполне в прямом смысле, - говорит обществу, что в нём, в обществе, есть группы социальные, имеющие приоритетные права над остальными. Этакая каста неприкасаемых.

Почему на государственном уровне нужно защищать именно буржуев, эксплуататоров, выкачивающих из трудящихся прибавочную стоимость? В объяснительной схеме системных либералов, то есть правящей идеологии - буржуа это социальная основа, твердь экономики, "создатели рабочих мест" - демиурги просто-таки. Поэтому их, как краснокнижный вид, и надо всячески защищать. Омбудсмена у пролетариата в буржуазном государстве нет и быть не может - последовательной защитой прав пролетариата была бы только социалистическая революция.

А вот в Индии, где касты продолжают существовать, однако имеются и государственные средства на развитие индустриального и постиндустриального секторов - в ней не нужно защищать буржуев, в ней нужно защищаться от буржуев, а точнее от коррупции которая сопровождает буржуазные экономические отношения и инвестиционные интервенции. Странно, верно? На родине социализма, в России государство защищает приоритетно буржуев, а вот там, где рост ВВП гораздо выше российских показателей, в Индии - на повестке дня государственная борьба с коррупцией. Более того, в РФ медленно поменялся и бюрократический словарь: поскольку коррупция есть неотъемлемая составляющая, системообразующий принцип экономики сырьевой империи, теперь слово "борьба" вообще исчезло из названий антикоррупционных подразделений.

"Противодействие коррупции" - видимо, мягкое, дипломатическое, "взаимовыгодное", - вот что актуально для Путинской России. Не борьба и не, не дай бог, победа! Бывает же коррупционное давление "непреодолимой силы", которое надо теперь научиться прощать в судах: вот хочет построить буржуй небоскрёб на месте сквера, так он конечно купит любого чинушу с потрохами - и нам надо понимать его поганые потроха, сочувствовать им в "непреодолимой" ситуации... Впрочем, как уже много раз предлагали "слуги народа", коррупцию, как и лоббизм давно надо легализовать - тогда и этих лицемерных гримас буржуазии по "противодействию" не понадобится.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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