США зачем-то перебросили устаревшие Б-52 в Англию

Военно-воздушные силы США переправили из Луизианы на базу в британском Глостершире эскадрилью из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Об этом сообщает издание Gloucestershire Live. Самолеты, способные нести ядерное оружие, стали частью развертывания новой тактической группы американских сил в Англии.

16 марта одна «Стратосферная крепость» была обнаружена у российских границ в районе Балтики. Сообщалось, что самолет выполнял маневры, имитируя бомбардировку базы Балтийского флота.

15 марта заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны. Он уточнил, что таким образом усиливаются группировки войск альянса на границе с Россией.

В 1952-1962 годы произведено 744 единиц Boeing B-52 Stratofortress. В декабре 2017 года ВВС США обнародовали планы по модернизации этих самолетов, которые должны прослужить до 2050-го. Для этого машины должны, помимо всего прочего, получить новые двигатели, которые на 40 процентов улучшат топливную эффективность.

Напомним, вчера американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в пятницу осуществил очередной полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

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