Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ещё один из путинской "вертикали" пошёл под домашний арест

Опубликовано 17.03.2019 в разделе комментариев 0

коррупция вертикаль красноярск
Ещё один из путинской "вертикали" пошёл под домашний арест

Суд отправил под домашний арест советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, ранее задержанного по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил отец Антона Натарова депутат Госдумы Сергей Натаров. 

Натаров был задержан в пятницу, 15 марта. Вместе с ним также были задержаны еще четыре человека, в том числе бывший редактор "Дела.ру" Дмитрий Болотов и директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин. "Антона суд отправил под домашний арест сроком на два месяца, а всех остальных выпустили под подписку о невыезде", - сказал Натаров. 

Решение о мере пресечения для советника губернатора принимал суд Железнодорожного района Красноярска, по представителям СМИ - суд Центрального района города.

Отметим, что не всех из путинской "вертикали" прохвостов и воров так вот сразу задерживают - Система имеет к ним уважение. К примеру, коллега Сергея Натарова, депутат Госдумы от "Справедливой России" Вадим Белоусов, задержанный позавчера в Екатеринбурге во время допроса по обвинению в получении взятки на 3,5 млрд рублей, останется на свободе. 

Следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам.  

Материалы по теме:

Путинская Россия защищает буржуев, Индия - защищается от буржуев

Делёж мандата покойного Алфёрова пигмеями-зюгановцами вышел за рамки партии

Состоятельного думака-справедросса Белоусова буржуазная Фемида оставила на свободе 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Не менее сорока мусульман застрелено в Новой Зеландии ультраправыми
Не менее сорока мусульман застрелено в Новой Зелан...
15.03.2019
Владимир Лакеев об истории создания Объединенной коммунистической партии
Владимир Лакеев об истории создания Объединенной к...
15.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ещё один из путинской "вертикали" пошёл под домашний арест (0)
США зачем-то перебросили устаревшие Б-52 в Англию (1)
Путинская Россия защищает буржуев, Индия - защищается от буржуев (4)
"Жёлтые жилеты" испортили Макрону горнолыжный отдых (5)
Мирный захват телецентра демонстрантами в Белграде закончился мирным же изгнанием их (1)
И вот уж кандидаты от КПРФ судятся за место в Думе... (8)
Рыбные богатства Урал-реки уничтожены в "свободном" Казахстане (15)
Друг Путина воспользовался опытом отравления Литвиненко в борьбе со свидетельницей? (5)
Легендарный Б-52 совершил полёт устрашения над Балтикой у границ РФ (3)
За сепаратизм Рунета государство заплатит из нашего бюджета, решил Совет арашуковых (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Поднимались вверх
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "ХУДОЖКА"
Дарья Митина Дарья Митина: На чёрный день
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Колонизация России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss