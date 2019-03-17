Ещё один из путинской "вертикали" пошёл под домашний арест

Суд отправил под домашний арест советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, ранее задержанного по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил отец Антона Натарова депутат Госдумы Сергей Натаров.

Натаров был задержан в пятницу, 15 марта. Вместе с ним также были задержаны еще четыре человека, в том числе бывший редактор "Дела.ру" Дмитрий Болотов и директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин. "Антона суд отправил под домашний арест сроком на два месяца, а всех остальных выпустили под подписку о невыезде", - сказал Натаров.

Решение о мере пресечения для советника губернатора принимал суд Железнодорожного района Красноярска, по представителям СМИ - суд Центрального района города.

Отметим, что не всех из путинской "вертикали" прохвостов и воров так вот сразу задерживают - Система имеет к ним уважение. К примеру, коллега Сергея Натарова, депутат Госдумы от "Справедливой России" Вадим Белоусов, задержанный позавчера в Екатеринбурге во время допроса по обвинению в получении взятки на 3,5 млрд рублей, останется на свободе.

Следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам.

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