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Московский листок

Изгнанные из телецентра сербские оппозиционеры прорвали полицейское оцепление резиденции Вучича

Опубликовано 17.03.2019 в разделе комментариев 0

протест сербия полиция
Изгнанные из телецентра сербские оппозиционеры прорвали полицейское оцепление резиденции Вучича

В Белграде демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщается на сайте МВД страны. «Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на полицейских на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде», — говорится в сообщении. 

В МВД добавили, что они попытались прорваться через кордон на грузовике и толкались с полицейскими. Министерство осудило нападение на сотрудников полиции. 

В своем аккаунте в Twitter глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что скандально и неприемлемо, что оппозиционеры Драган Джилас и Бошко Обрадович «пытаются проводить свою политику с помощью физических нападений на сотрудников полиции». Он призвал государственные органы немедленно наказывать тех, кто напал на полицейских. 

Ранее в Белграде во время протеста оппозиции против политики Вучича группа демонстрантов ворвалась в здание РТС. Они закидали полицейских камнями. Группу возглавляли всё те же оппозиционеры Обрадович и Джилас. 

Впоследствии жандармерия вывела митингующих из здания. "Без лишнего применения силы полиция защитила всех, кто работает в RTS (Радио и телевидение Сербии), и, уважая закон, восстановила общественный порядок в этом здании. Тех, кто пытался что-то сделать силой, из здания вывели. Несмотря на тот факт, что полиция мирным способом разрешила ситуацию, было много инцидентов и нападок в адрес полиции", - заявил Стефанович, добавив, что из-за нападения на полицейского задержан один участник протеста.

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