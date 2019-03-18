Диверсия районного масштаба

Чем более активно продвигается наше журналистское расследование в отношении бывшего главы Лотошинского муниципального района Московской области Анатолия Лютенко, тем больше оно обрастает уникальными и по-настоящему шокирующими своей сутью подробностями.

В связи с этим, удивляет лишь одно. Как все данные факты не стали предметом тщательного изучения со стороны наших «доблестных следственных органов» МВД России по Московской области? Потому что факты, как говорят в подобного рода случаях, буквально вопиют!

И скорее всего в самое ближайшее время в это весьма странное уголовное дело, возбужденное по пункту 4 статьи 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), придется вмешиваться уже совершенно иным государственным правоохранительным структурам. Связанным с системой государственной безопасности!

Ибо, в результате нашего журналистского расследования выходит, что гражданин Лютенко А.А., будучи главой Лотошинского района Московской области, фактически совершил акт диверсии в отношении Государства Российского.

И сделано это было особо изощренным образом. На что способны только прекрасно подготовленные агенты вражеских спецслужб.

Но, не будем томить читателя и расскажем (пока в пределах допустимого) о том, что совершил в интересах врагов России гражданин сразу нескольких государств, непонятно каким образом ставший вдруг главой целого района Подмосковья, А.А.Лютенко.

А сотворил он вот что.

В посёлке Савостьино Лотошинского района в 2011 году (в бытность А.А.Лютенко главой данного района) было задумано строительство жилого комплекса для сотрудников Федеральной Службы Охраны России. То есть, для людей, осуществляющих охрану важнейших государственных объектов Государства Российского и его первых лиц.

С этой целью предприимчивым главой района было создано специальное муниципальное предприятие - «Залоговый фонд». И группа кампаний «ЗОДЧИЕ», которая должна была осуществлять всю эту уникальную идею по проектированию и строительству данного жилого комплекса, перечислила в данное «муниципальное предприятие» взнос в 56 миллионов рублей.

В июне 2011 года Лютенко А.А. обращается со специальным письмом в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности и во все российские спецслужбы с рассказом о том, в Лотошинском районе будет реализован столь уникальный проект по предоставлению жилья бесквартирным сотрудникам ФСО России (а, возможно, и других спецслужб).

Совершенно очевидно, что во всех этих весьма уважаемых инстанциях к подобного рода обращению столь «ответственного руководителя» относятся с должным вниманием и уважением. И обещают всяческую помощь и содействие.

Правда, гражданин Лютенко А.А., направляя свои обращения в столь серьезные структуры, почему-то забыл сообщить им о том, что никаких денег в этом, так называемом, «муниципальном предприятии» «Залоговый фонд», которое должно было финансировать строительство жилья для беквартирных сотрудников спецслужб, к тому моменту давно уже не было. Потому что, как только они поступили на счет этого «фонда», они в одно мгновение были отправлены на счет другой фирмочки – ООО «ЛОБК», полностью принадлежащей папе главы Лотошинского района Лютенко А.Ф.

И никакого посёлка для сотрудников спецслужб никто вообще-то строить и не собирался!

А весь этот шум-гам нужен был «сладкой парочке» Лютенко для того, чтобы, во-первых, получить в лице российских спецслужб (хотя бы на какое-то время) некую «крышу», а, во-вторых, для того, чтобы в очередной раз нагреть руки за счет инвесторов, поверивших в их бредовые идеи, и прибрать к своим рукам дармовые (как им казалось) денежки.

Но, как мы все прекрасно знаем, строительство у нас в России – дело весьма туманное и весьма затяжное. Поэтому семейству Лютенко долгое время удавалось водить за нос представителей Совета Федерации РФ, ФСО РФ и руководство Московской области. Рассказывать им сказки о трудностях проектирования и застройки «столь важного стратегического объекта». Не забывая при этом обстряпывать свои грязные делишки в районе.

Зато, глава района систематически не забывал загребать очередные награды от силовых организаций!

Так в апреле 2013 года, не сделав практически ничего для сотрудников ФСО России и продолжая кормить их бесконечными обещаниями, занимаясь фактическим надувательством этой серьезной российской спецслужбы, глава Лотошинского района А.А.Лютенко получает от ФСО России «Почётную Грамоту» «За большой вклад в решение социальных вопросов сотрудников Федеральной Службы Охраны Российской Федерации».

В связи с этим, конечно, возникает невольный вопрос и к представителям этой весьма уважаемой российской спецслужбы: а неужели там не нашлось ни одного специалиста, который бы просто взял и проверил, не водит ли их попросту за нос этот бывший уголовник, скрывающийся под личиной «главы района»?

Но, видимо, если это не произошло тогда, то произойдет после нашего журналистского расследования. Потому что то, что сотворил гражданин сразу нескольких государств А.А.Лютенко (а то, что он имеет несколько иностранных паспортов – уже хорошо известный нам факт) – это уже не просто мошенничество. Это преступление несколько иного порядка.

Фактически это – своего рода акт диверсии против Государства Российского и против его спецслужб. Что должно караться уже совершенно по другой статье Уголовного Кодекса РФ!

Пора нам, наконец-то, научиться называть вещи своими именами!

В соответствии с уже опубликованными нами документами, данный фигурант уголовного дела, которое сегодня рассматривает Лотошинский районный Суд Московской области, был в 90-е годы прошлого столетия самым тесным образом связан с террористами и боевиками Шамиля Басаева, орудовавшими в Чеченской Республике. Но, сегодня у всех правоохранителей и судебных работников словно оказались зашоренными глаза. И они, либо реально не понимают, с кем имеют дело, либо пытаются сыграть с ним в одну игру.

В таком случае, хотелось бы их сразу предупредить. Всякого рода игры с террористами и диверсантами – весьма опасная штука. Ибо, в подобном случае вольно или невольно можно оказаться пособником государственного преступника.

А это уже закончится не просто отстранением от занимаемой должности, но и может привести на скамью подсудимых – рядышком с самим государственным преступником.

Что же касается нашего диверсанта – бывшего главы Лотошинского района А.А.Лютенко, то следует признать, что действовал он весьма расчетливо и весьма профессионально. Видимо, очень хорошо изучил подробности нашего очень популярного фильма «Семнадцать мгновений весны».

Не учел лишь одного. В том фильме полковник Штирлиц (советский разведчик Максим Максимович Исаев) работал во благо нашей Родины. А гражданин нескольких стран А.А.Лютенко работает исключительно во благо своего ненасытного брюха!

Хотя, вполне возможно, что и по чьей-то вражеской указке.

Но, с этим уже будут разбираться другие - более компетентные органы.