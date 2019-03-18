Вымирание сельских школ из-за реформ нельзя "озвучивать" в письмах отцу-реформатору

Псковские власти создали специальную комиссию, которая должна проверить сообщения об угрозах, которые от односельчан получает семья девочки, отправившей письмо президенту Владимиру Путину. Школьница решила написать президенту, потому что в их деревне закрыли школу и детям приходилось самостоятельно добираться в образовательное учреждение, находившееся в соседнем селе. Также девочка поделилась, что ее мама, работая на двух работах, получает всего 12 тысяч в месяц. В конце она попросила Путина прислать им минитрактор и мотоблок для огорода, чтобы им стало полегче, уточняет издание.

«По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведёрникова сформирована комиссия, которая выедет в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся вокруг семьи Перчиковых», — говорится в сообщении областной администрации.

Там отмечается, что «в случае необходимости члены комиссии примут соответствующие меры».

Как писал News.ru, девочку затравили из-за письма лидеру страны, в котором она попросила о помощи. Теперь ребёнок вынужден обучаться на дому из-за буллинга в школе, а её маму уволили с работы.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Странновато звучит нынче словосочетание "лидер страны", не находите? Какой страны? Как менялась эта страна при этом последовательном реформаторе, преемнике Ельцина, которого его же СМИ нынче прочат нам в лидеры, уже на чёрт знает каком сроке подряд? Много ли прибавилось в стране населения? Наоборот, убывало! А сельских школ - прибавилось? Нет, наоборот, убавилось - выходит, что лидер лидерствует с такой эффективностью, что обращаться к нему бессмысленно - ведь это же не случайность убыль школ и прибыль самых дорогих россиян в списке "Форбс"? Нет, это он и сделал - оптимизация школ на селе это одна из реформ, которые даже Ельцин побаивался проводить, а Путину в паре с Медведевым (он тогда премьерствовал) всё нипочём. Уж что там Псковская область (кстати, края единоросса Турчака, которыми он недавно очень эффективно руководил - вон сколько школ позакрывал-то)! Вон, в Горках Ленинских аж закрыли школу, Лениным и Крупской основанную - в Подмосковье, и теперь детям надо ездить за тридевять земель... А Себежский район - края хорошо мне знакомые, Гленбочино, например. Там не только школ убавилось, но и коровников, колхозов после ельцинского роспуска совхозов и колхозов в 1995-м, негде толком работать, а значит и незачем учить остатки населения, того, что ещё не убежало в Белоруссию, благо граница открытая. Зачем туда бежать, вы спросите? А у сельского населения выбора нет - либо гастарбайтерами в Москву, либо в Белоруссию, что гораздо ближе и надёжнее, там вот те же самые коровники, того же поколения, не стоят без крыш разорённые, а работают, и прежние колхозы, под прежними названиями (имени Дзержинского, Октябрьский) дают рабочие места беженцам из Путинской РФ. В которой реформы системно уничтожают целые отрасли, включая советское бесплатное среднее образование - оно уже по факту платным стало, ведь дорога до школ детям и их родителям обходится недёшево, а ещё сборы на всё прочее... Вот такой "лидер страны" - и писать ему бесполезно. В Карелии - помните, точно такие же истории имели место быть, но раньше. Вымирает село, вымирают и школы - а медведевская программа "школьный автобус" чистейшее издевательство. Часами приходится теперь детям добираться до школ, которые вообще-то строили чётко по всем крупным населённым пунктам, конечно, с учётом роста населения. А при Путине-то, наоборот, убыль - вот такое эффективное лидерство. Здравоохранение и образование - жертвы путинизма. Оптимизаторы чёртовы! Ладно, когда мы, взрослые, страдаем за то, что дали растерзать этой непрерывающейся череде реформаторов СССР в 1991-м, но они же у наших детей крадут то будущее, что не они строили - что планировал для них социализм, возведённый несколькими поколениями.

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