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Московский листок

В 5 километрах от острова Цусима

Опубликовано 18.03.2019 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

море корабль моряк
В 5 километрах от острова Цусима

Умеют же писать!

В начале марта прочёл, что в Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам, и, разумеется, сразу же возник вопрос – что, опять наркотики?!

Радиостанция «Эхо Москвы» сообщила об этом так:

«В частности, судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан – 1 год, еще трое моряков – по 10 месяцев, рассказал ТАСС российский консул в Пусане Роман Быков. Приговор вступает в силу через неделю. До этого времени моряки могут подать апелляцию.

Власти Южной Кореи задержали судно из-за долгов морякам по зарплате. Судовладелец находился на «Палладии». Он взял на себя функции капитана и отдал приказ двигаться в сторону Японии. Судно задержали после того, как с вертолета на борт высадился десант».

Ни чего себе! Ещё и десант был?!

Правда, один из комментатор к этой новости на «Эхо Москвы» раздражённо заключил: «Умеют же некоторые рассказать так, что ни хрена не понятно. Специально, что ли втюхивают так, чтобы озадачить?».

Да что там «Эхо Москвы», сейчас все СМИ умеют так писать – пишут слова не понимая, о чём пишут.

Начал искать подробности новости – ведь страна должна знать имена тех, кто повторил подвиг «Варяга».

Оказалось, что летом прошлого года 8 из 15 членов команды танкера «Палладий» (водоизмещение 8,1 тыс. тонн) в порту Пусан Южной Кореи подали жалобу на невыплату зарплаты. Заметьте, не в «профсоюз Рашки», а корейцам. Задолженность работодателя составила около 250 тысяч рублей, и полиция Южной Кореи арестовала танкер. Но судовладелец и не подумал платить команде, - «денег нет, но вы держитесь!»!

Сроки контрактов закончились, без денег команда не могла улететь в Россию, судно не выпускали из порта, сложилась патовая ситуация, но команда держалась, - такие мы! И тут судовладелец прибыл на судно и вместо выплаты денег, взял команду танкером на себя. И 28 августа 2018 года, наплевав на арест, приказал уходить в Японию без разрешения, без прохождения таможни и оформления необходимых документов: «Наверх вы, товарищи, все по местам!». И команда приказ выполнила: «Все вымпелы вьются и цепи гремят, наверх якоря поднимают»!

Корейцы, само собой, потребовали вернуться. А хрен вам! Танкер уходил на всех парах – куда там «Варягу»!

За ним погнался корабль береговой охраны, а экипаж «Палладия» – ноль внимания. Корейцы открыли предупредительный огонь. А нам плевать! Корейцы начали операцию «Лица жёлтые над танкером кружатся» - над «Палладием» завис корейский вертолёт и высадил десант. Но на танкере «пощады никто не желает»: экипаж начал драться с корейскими десантниками!

Символично то, что всё это действие происходило в 5 километрах от острова Цусима – того самого, в районе которого в 1905 году произошло позорнейшее для русского флота сражение с японским флотом. И нет нам счастья у Цусимы – корейцы таки победили экипаж «Палладия» и силой взяли его в плен.

Правда, сразу же напрашивается сравнение не с гибелью российских эскадр Рожественского и Небогатова, а с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда украинские военные моряки не то, что не открыли ответный огонь, а даже не подрались с захватившими украинские корабли российскими погранцами.

Потом напрашивается сравнение фемид Кореи и Рашки. В Корее российских моряков уже осудили, а в Рашке хохлы ещё год будут сидеть под неправедным следствием (а что в их деле расследовать?) кормя кучу тупых бездельников-следователей из СК и московских «судей». Ну, а потом хохлы ещё пару лет будут продолжать сидеть в СИЗО, но уже под судом, а потом их ещё и посадят в колонию. Толпу «правоохранительных» паразитов Рашки эти хохлы долго будут кормить своим неподчинением погранцам в Керченском проливе.

Но это я мимоходом, а главное – где путин с ящиком звёзд Героя Рашки? Если это не Герои, то кто?

Олуху, позволившему себя сбить турецкому истребителю, путин присвоил звание Героя сразу же, а у моряков, повторивших подвиг «Варяга», мы даже фамилий не знаем! Как так? Почему никто не сообщает славные имена этих участников нового Цусимского морского сражения, ныне страдающих в корейской тюрьме?

Обидно! Страна должна знать своих героев!

Умным быть не запретишь!

Ну и раз уж я начал с умения сообщить новость, то в очередной раз хочу высказаться вот о чём.

Тут в Сети ёрничают: раньше гуманитарием называли того, кто знал три иностранных языка, а сегодня того, кто не знает таблицу умножения. С таблицей умножения согласен, но языки у гуманитария по-прежнему в чести. Вот всего лишь за один день увидел вот такие поводы выматериться.

Утром читаю ленту новостей, а она начинается с возмущения законом о неуважении к властям некоего «Серпом По»: «Теперь, для равновесия, принимайте закон о неуважении властями (чиновниками, депутатами) народа и устанавливайте там штрафы, которые вы будете платить за публичное выражение хамского отношения к людям. Пропишите там, как будете увольняться с должностей, если позволите хотя бы одно неуважительное слово в отношении россиян, содержащих вас за свои налоги». Исходя из этого абзаца, этот «Серпом По» вроде и не выглядит дебилом, если бы не решил продемонстрировать свой недюжинный ум знанием технических деталей: «Заводите свои турбийоны и принимайтесь за работу».

Блин! Начал искать, что такое этот турбийон? Нашёл длинную статью, начинающуюся: «Турбийон - Очень красивое, но не вполне полезное устройство. Задумывался он для карманных часов, большую часть времени пребывающих в вертикальном положении. Число деталей турбийона зачастую переваливало за сотню, причем каждая требовала подлинно филигранного исполнения. Механизм имел достаточно большие для наручных часов габариты и отнимал много энергии, которая в сложных часах всегда дороже золота корпуса…», - и т.д. и т.п. Но что характерно, этот турбийон не заводится, и предложение завести турбийон равноценно предложению сесть в автомобиль и завести коробку передач.

Ну и главное - при чём тут измерение времени хоть часами с турбийоном, хоть без них, к созданию закона, о котором этот «серп» пишет? Зачем этот «серп» употребляет непонятное ему же слово?

Другого ответа нет - а как же вы тогда узнаете, что он умный?

Ну и далее в новостях, что ни новость, то и с этой гуманитарной придурью.

Натыкаюсь на рекламу: «Лучшие фудкорты Москвы!». Начинаю просматривать, в рекламе меня приглашают ещё и в «фудмол». Что это и зачем?? Казалось бы, неужели не понятно, что реклама должна быть максимально понятна читателю?

Ищу перевод. Оказывается, что «фудкор» - это дворик ресторанов, а «фудмол» это тот же дворик ресторанов, но в торговом центре или на базаре. И что? Написать: «Лучшие дворики ресторанов в Москве», - было нельзя? Нельзя! Поскольку как же мы тогда поймём, что рекламодатель умный? Это же главное: не нас привлечь в этот дворик, а показать свою умность!

Заголовок: «В Венесуэле из-за блэкаута погибли 79 человек», - и текст начинается: «Из-за перебоев с электричеством в Венесуэле…». Блин! На хрена вам этот блэкаут, если вы знаете слова «перебои с электричеством»? И нет другого ответа: а как же мы узнаем, что авторы новости умные? Вон какие слова знают! 

«У банка «Роснефти» обнаружили обратное репо на триллион рублей», - радуют нас сенсацией гуманитарии СМИ, хотя за такие «репо» надо в «репу давать». Сразу.

А вот Каспаров показывает, что умным быть не запретишь, давая своей статье заголовок «Страдания путинского консильери». Консильери – это пять!

Вот как этим гуманитариям объяснишь, что сообщение делает умным его смысл, а не использование в нём иностранных слов взамен русских? Как им это объяснить, если они гуманитарии только потому, что таблицы умножения не знают?



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