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Московский листок

Ну вот, ещё одним миллиардером в Думе станет больше

Опубликовано 18.03.2019 в разделе комментариев 0

кпрф зюганов грудинин
Ну вот, ещё одним миллиардером в Думе станет больше

Зюганов подтвердил, что депутатский мандат Алферова получит Грудинин

Комментирует первый секретарь ЦК РКРП и ЦК РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин: 

- Ну вот, ещё одним миллиардером в Думе станет больше.

Помнится на 20-й международной встрече коммунистических и рабочих партий (системы солиднет) в Афинах в ноябре 2018 г. в беседах в кулуарах форума товарищи из Болгарии и Венгрии с болью в сердце пытались выяснить у секретаря ЦК КПРФ Дмитрия Новикова: как же так вышло, что КПРФ выдвинула бизнесмена Грудинина кандидатом в президенты, когда у него оказался такой нехороший хвост проблем с законом и просто этикой поведения?

Новиков устало, но искренне отвечал: "Ну не знали мы об этом, не знали!"

Возможно, что это и так. Не знали. На кого указали политтехнологи Кремля, того и выдвинули. А потом началось раскручивание заготовок из ящика "Пандоры".

Т.ч. ЦИК здесь не авторитет, зарегистрировала кого надо и с нужным набором буржуйских замашек и историй накопления капиталов.

Сегодня сами же депутаты от КПРФ голосовали на местном уровне за его освобождение от председательства в муниципальном совете и даже от мандата депутата, но старшие товарищи решили спасать своего буржуя. Депутатская защита в данный момент господину Грудинину может очень даже пригодиться. И мы в этом ни его, ни руководство КПРФ особенно упрекать не будем. По-человечески понятно.

Но вот тот факт, что депутатское место не члена КПРФ, но марксиста по убеждениям академика Жореса Алферова получит совсем не марксист, а обыкновенный буржуй - это, честное слово, обидно.

 

Секретарь ЦК КПРФ воспел Путина и опустил Зюганова

"Когда от политиков требуют предъявить позитивный опыт, только двое могут это сделать: Путин и Грудинин. У остальных, я считаю, такого багажа за душой нет. - Похвалил на портале "Свободная пресса" директора совхоза имени Ленина и бывшего кандидата в президенты, которому достался думский мандат скончавшегося академика Жореса Алферова, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и добавил для убедительности. - Грудинин - состоявшийся предприниматель, который транслирует, что ему важен не только личный успех (а он небедный человек, и я не вижу в этом ничего плохого)." 

Тут забавно выглядят два момента. Во-первых, если Обухов под "позитивным опытом" имеет в виду руководство конкретным предприятием в промышленности или сельском хозяйстве, то у Путина такого опыта как раз нет. А, значит, старый номенклатурщик просто подлизнул президенту. Ну и во-вторых, он однозначно опустил своего вождя Геннадия Зюганова, у которого, выходит, позитивный опыт отсутствует. Учитывая вечное пресмыкательство крокодила Гены в качестве спарринг-партнера перед властью на вторых ролях, с этим трудно не согласиться в любом смысле.

***

Обратим внимание - лидер одной из незюгановских компартий говорит внятно и понятно. Секретарь ЦК КПРФ, наоборот, несет какую-то чушь, вдобавок внутренне противоречивую. Вот даже интересно, кто убедительней?

А.Б.



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