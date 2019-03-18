100-летие создания Коминтерна. Актуальные попытки реанимации: есть ли шанс? В конференции приняли участие историк А.И. Колпакиди, Вардан Багдасарян, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Центра научной политической мысли и идеологии; государственные и общественные деятели Д. Новикова, Д.Митина и другие.



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