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Московский листок

100-летие создания Коминтерна. Актуальные попытки реанимации: есть ли шанс?

Опубликовано 18.03.2019 в разделе комментариев 0

В конференции приняли участие историк А.И. Колпакиди, Вардан Багдасарян, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Центра научной политической мысли и идеологии; государственные и общественные деятели Д. Новикова, Д.Митина и другие.



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